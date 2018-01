КырПравительство учредило "Фонд развития природы", на пени с Кумтора

10:35 04.01.2018 Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики по созданию общественного фонда "Фонд развития природы", который будет заниматься улучшением экологической ситуации в стране, в том числе и при реализации проекта "Кумтор".



Учредителем общественного фонда "Фонд развития природы" является Правительство Кыргызской Республики. Деятельность Фонда нацелена на усиление мер по охране окружающей среды и развития природоохранных мероприятий, реализацию Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией "Centerra Gold Inc." и закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани от 11 сентября 2017 года.



Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются: единовременный платеж закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" в размере 50 млн долларов США и ежегодные платежи в размере 2,7 млн долларов США, начиная с 2017 года и до конца эксплуатации рудника Кумтор, внесенные в соответствии со Стратегическим соглашением. Помимо этого, предусмотрено финансирование за счет добровольных взносов и пожертвований, а также других поступлений, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.



Платежи, внесенные в Фонд закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани" в соответствии со Стратегическим соглашением, будут использоваться исключительно для развития охраны окружающей среды и сохранения природных богатств Кыргызской Республики, развития потенциала специалистов по защите окружающей среды в Кыргызской Республике на территории, прилегающей к руднику Кумтор, и на всей территории Кыргызской Республики, поддержки экологического и природного благосостояния, содействия устойчивому развитию природных ресурсов Кыргызской Республики.



Напомним, что 11 сентября 2017 года в Доме Правительства Кыргызской Республики состоялась церемония подписания Стратегического Соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией "Centerra Gold Inc.".



Стратегическое Соглашение создает условия для улучшения экологической ситуации при реализации проекта "Кумтор". Согласно документу, компания "Centerra Gold Inc." берет новые обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, в первую очередь, в акватории озера Иссык-Куль.



