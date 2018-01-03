 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 04.01.2018
15:59  Дырявые карманы Казахстана, - Д.Сатпаев
15:54  В Астане поставили новую бронзовую статую мальчика мемориала "Голодомор", бесследно пропавшую летом 17-го
14:43  Семь самолетов, или Пиарщики джихада. Алишер-усмановский "Къ" радостно истерит о российских потерях в Сирии
14:16  Мазохизм или..? КазМунайГаз добровольно повесил на себя "румынский" долг в $73 млн, - Г.Гарипов
14:14  Дом разделившийся. Разноликий ислам, - Андрей Столяров
14:12  Кыргызстан: слишком дешевая электроэнергия, - Д.Эрмеков
13:28  Задержаны за взятку офицеры Следкома КазМВД - подполковник Григорьев и капитан Нурболатов
13:22  Пауки в банке. Брат президента Жээнбекова интригует против кыр-премьера Исакова, - Т.Бекмуратов
13:11  В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала армии Асада - Юнис, Дженад и Диоп
13:03  Гастарбайтеры приносят Киргизии в 20 раз больше дохода, чем золото Кумтора
12:56  КазМИД полемизирует с Financial Times о "проекте тщеславия - Астане"
12:29  В Дании похищена взятая в аренду в Рижском музее самая дорогая бутылка водки в мире стоимостью $1,3 млн
12:18  Атомная геополитика Путина, - Лоренцо Вита
12:13  14% населения Таджикистана находится за чертой бедности - ВБ
12:06  Недостающий элемент в стратегии национальной безопасности Трампа, - National Interest
11:04  Почему китайские женихи выбирают русских жен, - Лао Тань
10:55  США и Израиль провалят операцию по смене режима в Иране, - "СП"
10:52  Запад отрабатывает в Кишиневе украинский сценарий. В новом году в Молдавии готовят вторжение Румынии, - С.Гомзикова
10:48  Революция Хризантем. Экстренный пленум и изменении конституции Китая, - Н.Вавилов
10:35  КырПравительство учредило "Фонд развития природы", на пени с Кумтора
10:33  Готовь кизяки летом. Как не замерзнуть зимой в Таджикистане, - Т.Расул-заде
10:13  В российском Новосибирске сгорела обувная мини-фабрика - погибли 10 граждан Китая и Киргизии
09:36  О "нефтяном проклятии" и "неведомой силе", - В.Катасонов
08:57  Киргизские парламентарии просят "не гонять депутатов, как зайцев"
08:44  "Идиот в окружении клоунов": в США выходит книга Майкла Вулффа о жизни Трампа в Белом доме
08:25  Двое российских военнослужащих погибли в результате обстрела базы Хмеймим в Сирии
07:24  Путин дал старт проекту "крипторубль"
06:29  Либеральные реформы и финансовые пирамиды довели Иран до протестов, - И.Шамир
Среда, 03.01.2018
18:29  Столетие провозглашения Латвийской Республики отметят гей-парадом. Какая страна...
18:15  Казправительство выделило нищебродам (Таджикистану, Сирии и Киргизии) $2 млн гум-помощи
18:08  27-летний Оралов стал главой департамента молодеж-политики КазМинрелигграждобса
17:43  Ссать - контр-продуктивно. МИД России выступил против экономической блокады КНДР
17:00  Трамп новым твитом пообещал "огромную поддержку" в "надлежащее время" протестующим в Иране
15:57  Завял Цветок Юты... В США умер 16-й главарь секты многоженцев-педофилов мормонов Монсон
13:59  Египет сохраняет свою целостность потому, что он независимый, - Амр Элдиб
13:49  Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. Оба пилота погибли, борттехник выжил
13:15  Карьера для Шурочки. Вице-министром в Украине стала очередная топ-модель - 30 летняя Чуркина
12:44  "Кровавый варвар": каким был Тамерлан (история)
12:39  "Подсказки" США нацелены на разжигание "персидской весны", - М.Балтачева
12:25  Спи жена... У допингового рос-вице-премьера Мутко обнаружено недвижимости на миллиард
12:16  Купившие Mercedes и Toyota каз-чиновники наказаны
12:03  Аппарат президента и правительства Туркменистана возглавил Хаджымырат Хаджымырадов
11:57  Скончался глава Управления строительства Астаны Т.Рысбеков
11:46  Сирия: победа объявлена, война продолжается, - А.Веселов
11:41  Зачем сибирским казакам разрешили покупать девушек у кочевников (история)
11:28  Как по-китайски Рождество? В Поднебесной веселятся по любому поводу, - А.Винокуров
10:53  Вашингтон формирует из российских олигархов пятую колонну, - А.Ситников
10:30  Запад должен воспользоваться шансом изменить Иран, - The Times
10:11  В ходе протестов в Иране убито 22, арестовано около 700 человек
09:39  Никакой войны с КНДР не будет - ни сейчас, ни потом, - Питер ван Бурен
09:31  Протесты в Иране могут стать началом чего-то очень большого, - Ширин Эбади
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
КырПравительство учредило "Фонд развития природы", на пени с Кумтора
10:35 04.01.2018

Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков подписал постановление Правительства Кыргызской Республики по созданию общественного фонда "Фонд развития природы", который будет заниматься улучшением экологической ситуации в стране, в том числе и при реализации проекта "Кумтор".

Учредителем общественного фонда "Фонд развития природы" является Правительство Кыргызской Республики. Деятельность Фонда нацелена на усиление мер по охране окружающей среды и развития природоохранных мероприятий, реализацию Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией "Centerra Gold Inc." и закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани от 11 сентября 2017 года.

Источниками формирования имущества Фонда в денежной и иных формах являются: единовременный платеж закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" в размере 50 млн долларов США и ежегодные платежи в размере 2,7 млн долларов США, начиная с 2017 года и до конца эксплуатации рудника Кумтор, внесенные в соответствии со Стратегическим соглашением. Помимо этого, предусмотрено финансирование за счет добровольных взносов и пожертвований, а также других поступлений, не запрещенных законодательством Кыргызской Республики.

Платежи, внесенные в Фонд закрытым акционерным обществом "Кумтор Голд Компани" в соответствии со Стратегическим соглашением, будут использоваться исключительно для развития охраны окружающей среды и сохранения природных богатств Кыргызской Республики, развития потенциала специалистов по защите окружающей среды в Кыргызской Республике на территории, прилегающей к руднику Кумтор, и на всей территории Кыргызской Республики, поддержки экологического и природного благосостояния, содействия устойчивому развитию природных ресурсов Кыргызской Республики.

Напомним, что 11 сентября 2017 года в Доме Правительства Кыргызской Республики состоялась церемония подписания Стратегического Соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики и компанией "Centerra Gold Inc.".

Стратегическое Соглашение создает условия для улучшения экологической ситуации при реализации проекта "Кумтор". Согласно документу, компания "Centerra Gold Inc." берет новые обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, в первую очередь, в акватории озера Иссык-Куль.

Отдел по связям с общественностью и СМИ

Аппарата Правительства

Кыргызской Республики
pressokmot@gmail.com

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1515051300
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  