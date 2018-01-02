 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 03.01.2018
18:29  Столетие провозглашения Латвийской Республики отметят гей-парадом. Какая страна...
18:15  Казправительство выделило нищебродам (Таджикистану, Сирии и Киргизии) $2 млн гум-помощи
18:08  27-летний Оралов стал главой департамента молодеж-политики КазМинрелигграждобса
17:43  Ссать - контр-продуктивно. МИД России выступил против экономической блокады КНДР
17:00  Трамп новым твитом пообещал "огромную поддержку" в "надлежащее время" протестующим в Иране
15:57  Завял Цветок Юты... В США умер 16-й главарь секты многоженцев-педофилов мормонов Монсон
13:59  Египет сохраняет свою целостность потому, что он независимый, - Амр Элдиб
13:49  Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. Оба пилота погибли, борттехник выжил
13:15  Карьера для Шурочки. Вице-министром в Украине стала очередная топ-модель - 30 летняя Чуркина
12:44  "Кровавый варвар": каким был Тамерлан (история)
12:39  "Подсказки" США нацелены на разжигание "персидской весны", - М.Балтачева
12:25  Спи жена... У допингового рос-вице-премьера Мутко обнаружено недвижимости на миллиард
12:16  Купившие Mercedes и Toyota каз-чиновники наказаны
12:03  Аппарат президента и правительства Туркменистана возглавил Хаджымырат Хаджымырадов
11:57  Скончался глава Управления строительства Астаны Т.Рысбеков
11:46  Сирия: победа объявлена, война продолжается, - А.Веселов
11:41  Зачем сибирским казакам разрешили покупать девушек у кочевников (история)
11:28  Как по-китайски Рождество? В Поднебесной веселятся по любому поводу, - А.Винокуров
10:53  Вашингтон формирует из российских олигархов пятую колонну, - А.Ситников
10:30  Запад должен воспользоваться шансом изменить Иран, - The Times
10:11  В ходе протестов в Иране убито 22, арестовано около 700 человек
09:39  Никакой войны с КНДР не будет - ни сейчас, ни потом, - Питер ван Бурен
09:31  Протесты в Иране могут стать началом чего-то очень большого, - Ширин Эбади
08:50  РосАктер Марат Башаров берет под опеку двух сирийских детей-беженцев
07:42  Искусственный интеллект не захватит мир, - Микаэль Тернвалль
07:35  Ответ иранских властей на массовые акции протеста может быть более жестким, - Т.Эрдбринк
00:39  Неизвестное казахское ханство 1918-20 гг. К истории гражданской войны в Туркестане (архив)
00:21  Чем протесты в Иране могут грозить России? - И.Шамир
Вторник, 02.01.2018
23:25  Додон отстранен от должности президента Молдовы
23:14  С 1 января в Кыргызстане отменено мобильное рабство
21:08  Пресс-служба налогового комитета Узбекистана опровергла слухи об отставке своего 71-летнего начальника Парпиева
15:10  Тегеран дает отпор Трампу
15:06  "Северный поток-2" ждут обходные маневры, - М.Безчастная
15:04  Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты о семье первого президента
15:02  Турция выпустит облигации в рублях и юанях в 2018 году
15:00  Джихадисты Кашмира против националистов: когда взорвется Индия?
14:59  Индия закупает у России свыше 200 высокоточных авиабомб
14:56  В Киеве протестующие побили начальника полиции Ценова (видео)
14:32  Жертвы плова или алкоголя? В Худжанде расследуют факт отравления местных жителей
13:48  США отрабатывают санкционные атаки на Казахстане перед ударом по России
12:22  Произойдет ли в 2018 году раскол ЕС? - Кристиан Ортнер
12:15  АСЕАН по-узбекски. Новые амбиции Ташкента в Центральной Азии, - Р.Саттаров
12:14  Три полу-грации Портман, Стоун и Бланшетт основали в США "Движение по борьбе с домогательствами"
12:11  Автору 1-го памятника Аркадагу скульптору Бабаеву присвоено звание "Почетный старейшина туркменского народа"
12:02  Молчание волков. Зачем мы продаем новейшие С-400 Саудовской Аравии? - Эдуард Лимонов
11:39  Трамп подстрекает персов: "Иранский народ нуждается в еде и свободе, настало время для перемен"
11:04  Бишкек. Инфаркт убил депутата Парламента Киргизии Жыргалбека Калмаматова
11:01  Беспорядки в Иране координируются США и Израилем с территории Азербайджана, - Исмаил Шабанов
10:54  Кого греет тлеющая Испания? - Регнум
09:13  Ситуация в Иране вряд ли приведет к смене режима, - В.Сажин
08:21  Врагам Ирана лучше не стремиться к смене режима в стране, - Саймон Тисдалл
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Столетие провозглашения Латвийской Республики отметят гей-парадом. Какая страна...
18:29 03.01.2018

Приближается дата, когда стартует самый крупный гей-парад в истории Латвии (не считая "Европрайда", состоявшегося в Риге в июне 2015-го), пишет портал Vesti.lv. Организаторы мероприятия подчеркивают, что гей-парад будет проходить в год столетия независимой Латвии и продлится ровно сто дней.

"Это поистине замечательное событие пройдет в Риге в течение ста дней", - заявляют организаторы "Балтийского прайда-2018", который пройдет как раз в столетие провозглашения Латвийской Республики. "Так как для всех трех стран Балтии 2018 год важен и в контексте празднования столетия независимости, то и „Балтийский прайд" будет отмечать это знаменательное событие", - отмечают инициаторы из рижского ЛГБТ-объединения "Мозаика".

Гей-прайд в Латвии будет включать в себя сто мероприятий, в которых активисты будут рассказывать о равных правах для геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров во всех странах ЕС. По словам латвийской ЛГБТ-активистки Кристине Гариной, "„Балтийский прайд-2018" в Риге станет важным сигналом для наших властей и законодателей о неприемлемости ситуации, когда представители ЛГБТ не считаются полноценными и равноправными членами общества". Мероприятия рижского гей-прайда начнутся 3 марта 2018 года. Кульминацией "Балтийского прайда" станет массовый гей-парад, который состоится 9 июня в самом центре Риги. В мероприятии, как и в прошлых гей-парадах, состоявшихся в Латвии, примет участие группа официальных представителей правительства США.

На днях было заявлено, что по уровню обеспечения прав сексуальных меньшинств Эстония занимает 23-е, Литва - 39-е, Латвия - лишь 40-е место среди 49 стран Европы. К такому выводу пришли эксперты Международной ассоциации лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ILGA), обнародовавшие исследование о борьбе с гомофобией, трансфобией и бифобией. Совсем недавно на портале общественных инициатив Manabalss.lv собраны 10 тысяч подписей за легализацию партнерских отношений в Латвии. Сбор подписей организовал политик Юрис Пуце, ныне депутат Рижской думы. Надежды на реализацию этой инициативы выразили и латвийские ЛГБТ-организации: "Это хорошее подспорье, чтобы в ближайшем будущем легализовать в Латвии и партнерства однополых пар".

Известный латвийский публицист Сергей Васильев откликнулся на эти известия злой заметкой, опубликованной на портале Aftershock.news. "И я считаю, это абсолютно правильно! Ибо каждая страна на такие значимые юбилеи демонстрирует самые главные свои достижения. Можно сказать - вековые ценности. В самом начале восстановления независимости в 1991-м национально осознавшие себя неолуддиты, то есть патриоты, радостно громили промышленные предприятия. На вопрос офигевших "оккупантов" из числа русских инженерно-технических работников этих предприятий "а зачем?" они уверенно отвечали, что "это барахло" им даром не требуется, а они сами через пять лет завалят латышским беконом всю Европу, после чего наступит всеобщее вселатышское Счастье… Разгромленные предприятия "Рижский завод промышленных роботов", завод микроавтобусов РАФ, Рижский вагоностроительный завод, Завод микроэлектроники "Альфа", "Радиотехника", ВЭФ и сотни других, "оккупантских", были отправлены на братское кладбище вселенской хуторской глупости. А "беконозаваливалка" так и не выросла, в результате чего Европу удалось завалить только дешевой рабочей силой, которая выполняет все свои агрообещания 90-х, но не дома, а на ирландских грядках.

"Коленнолоктевая поза туземной элиты, своими руками проведшей деиндустриализацию и обрекшей, таким образом, своих детей на участь батраков у „цивилизованного Запада", является совершенно естественной и вызывает у нее гордость. Элита совершенно искренне считает ее Главным Достижением ХХ столетия. Потому как все остальное на достижение никак не тянет", - подчеркивает Васильев.

Публицист добавляет: "Цена на бензин в стране, на самой границе которой маячит Новополоцкий нефтеперерабатывающий комбинат, в канун столетия своей „независимости" радостно перевалила за 1,2 евро (почти 100 рублей) за литр, а с 1-го января повысится еще на 0,04 евро. Электроэнергия - уже дороже, чем в Скандинавии (больше 10 рублей за кВтчас) Зато по уровню зарплаты Латвия, впервые со дня восстановления полной независимости (от здравого смысла), рухнула ниже „Мордора" с которым, по наущению Старшего Брата, она так активно и беззаветно борется". Васильев приводит данные, согласно которым средняя зарплата составляет в Латвии 504 евро (в России - 527 евро), численность населения за 26 лет снизилась с без малого 2,7 млн до 1,9 млн человек, а внешний долг за шестнадцать лет вырос с 1 млрд до 24 млрд евро, или по 20 тыс. евро на каждого жителя, еще пока остающегося на территории страны.

"Одним словом - минус промышленность, минус сельское хозяйство, минус транзит, минус флот, минус население… какими достижениями может похвастаться государство на свое столетие? Так что стодневный гей-парад в честь столетия латышского государства - это настолько естественно, что уже не безобразно. Право половозрелых мужиков тыкать друг дружку своими членами по праву можно считать Главным Достижением латышского государства, ибо все остальные „достижения" жутко напоминают укроперемоги, стремительно превращающиеся в укрозрады… Знать не знал, пока небратья не рассказали мне, что настоящий путь к независимости и демократии - это путь в Содом и Гоморру с предсказуемым историческим финалом. Аминь", - заключает Васильев.

Источник - eadaily.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514993340
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  