27-летний Оралов стал главой департамента молодеж-политики КазМинрелигграждобса

18:08 03.01.2018 Назначен директор Департамента молодежной политики МДРГО



Им стал Оралов Асхат Раздыкович.



Оралов Асхат Раздыкович стал директором Департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК. Сегодня он был представлен коллективу Министерства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Асхат Оралов родился 10 февраля 1990 года в городе Аксу Павлодарской области.



Имеет высшее образование по специальности "Переводческое дело", а также имеет степени магистра и доктора PhD по специальности "Международные отношения".



С февраля 2010 г. по апрель 2014 г. – занимал руководящие позиции в секретариате МК "Жас Отан" при партии "Нур Отан" города Астаны. С декабря 2011 г. по сентябрь 2012 г - главный специалист Департамента социально-воспитательной работы ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. С июня 2013 г. по апрель 2014 года - старший специалист отдела организационной работы ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.



С мая 2014 г. по декабрь 2016 г. – первый заместитель Председателя филиала "Нұр" партии "Нұр Отан" города Астаны.



В марте 2016 года был избран депутатом VI созыва маслихата города Астаны. До нынешнего назначения работал руководителем Управления по вопросам молодежной политики города Астаны. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514992080

Новости Казахстана

