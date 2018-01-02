Ссать - контр-продуктивно. МИД России выступил против экономической блокады КНДР

17:43 03.01.2018 Посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил о необходимости сохранения экономических связей с КНДР, передает "Интерфакс".



"Наша задача - оградить наше экономическое взаимодействие от неприемлемых для нас требований, прежде всего, от тех, которые направлены на "удушение" КНДР. Для нас такая риторика недопустима, мы против экономической блокады, которую Вашингтон предлагает установить в отношении этой страны. Мы против того, чтобы пострадали наши экономические интересы", - заявил Бурмистров.



Он напомнил, что такую позицию российская сторона отстаивала в Совете Безопасности при работе над предыдущими резолюциями, и этого удалось добиться и при рассмотрении последней.



Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что не согласен с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что санкции начинают оказывать влияние на КНДР. Источник - Интерфакс

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