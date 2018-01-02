Трамп новым твитом пообещал "огромную поддержку" в "надлежащее время" протестующим в Иране

17:00 03.01.2018 Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку протестующим в Иране "в надлежащее время". Об этом он написал в твиттере.



Американский президент отметил, что выражает уважение протестующим против правительства иранцам.



"Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!" - написал Трамп.



В ответах к сообщению Трампа пользователи твиттера предложили ему сначала проявить уважение к американцам.



Ранее Трамп заявил, что для Ирана пришло "время изменений". Источник - gazeta.ru

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