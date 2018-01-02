|Трамп новым твитом пообещал "огромную поддержку" в "надлежащее время" протестующим в Иране
17:00 03.01.2018
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон окажет поддержку протестующим в Иране "в надлежащее время". Об этом он написал в твиттере.
Американский президент отметил, что выражает уважение протестующим против правительства иранцам.
"Вы увидите огромную поддержку от Соединенных Штатов в надлежащее время!" - написал Трамп.
В ответах к сообщению Трампа пользователи твиттера предложили ему сначала проявить уважение к американцам.
Ранее Трамп заявил, что для Ирана пришло "время изменений".