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|Завял Цветок Юты... В США умер 16-й главарь секты мормонов Монсон
15:57 03.01.2018
Томас Спенсер Монсон, 16-й президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней
Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США. Об этом сообщается в твиттере организации.
Он умер в возрасте 90 лет в окружении своих близких.
В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США.