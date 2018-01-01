Завял Цветок Юты... В США умер 16-й главарь секты мормонов Монсон

15:57 03.01.2018 Томас Спенсер Монсон, 16-й президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней



Глава самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Томас Спенсер Монсон умер в США. Об этом сообщается в твиттере организации.



Он умер в возрасте 90 лет в окружении своих близких.



В 2008 году он стал 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Монсон четырежды почетный доктор наук и служил как председатель попечительского совета системы церковного образования. Монсон был активным членом скаутского движения и получил несколько высоких наград от организаций бойскаутов США. Источник - gazeta.ru

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