 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Египет сохраняет свою целостность потому, что он независимый, - Амр Элдиб
13:59 03.01.2018

Обзор итогов внешней политики Египта за 2017 год

Египетская внешняя политика направлена ​​на достижение нескольких взаимосвязанных целей:

1. Защита египетской национальной безопасности и высших интересов Египта;

2. Всестороннее развитие в различных сферах для достижения выше обозначенной цели;

3. Содействовать безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и добиться справедливого мира в регионе, превратить его в зону, свободную от оружия массового уничтожения;

4. Борьба с терроризмом на международном уровне;

5. Поддерживать все, что способно укрепить международные экономические отношения, обеспечить сотрудничество и обмен опытом в области развития, а также использовать ресурсы таким образом, который служит общим интересам различных международных групп;

6. Укрепить отношения с основными державами международного сообщества для обеспечения национальных интересов Египта.

Египет приложил большие усилия для обеспечения безопасности и стабильности в регионе, все более стремится к прекращению вооруженных конфликтов и политическому урегулированию кризисов, которые могут затронуть регион и развиться на региональном уровне. Как ключевая страна в своем регионе, Египет прилагает все усилия, чтобы ликвидировать кризис между сторонами в ряде братских стран. Египет сохраняет свою целостность потому, что он не зависит ни от одной из других стран.

Каир снова показал важность и сыграл свою роль в работе Организации Объединенных Наций, что особенно заметно после его избрания в непостоянные члены Совета Безопасности ООН в качестве представителя африканского континента в 2016-2017 гг., а также после его председательства в Контртеррористическом комитете Совета Безопасности. Египетская дипломатия выдвинула множество инициатив и по-прежнему несет свои уже исторически утвержденные обязанности по защите арабских и африканских интересов, по решению вопросов международного мира и безопасности.

Итак, в рамках обзора рассмотрим усилия и успехи Египта в наиболее важных вопросах внешней политики.

I. Палестинский кризис:

- в сентябре 2017 года Египту удалось достичь перемирия между "ФАТХ" и "ХАМАС";

- Египет отклонил решение Трампа о переносе американского посольства в Иерусалим и принял резолюцию об отказе от этого решения США;

- сыграл активную роль в палестинском национальном диалоге;

- проявил сильную позицию относительно событий в мечети Аль-Акса;

- признает Иерусалим постоянной столицей Палестины.

II. Египетские меры по прекращению вооруженных конфликтов в южном Судане.

- в связи с тем, что Египет заботится о безопасности своих южных границ, он заинтересован в стабильности политической ситуации в Южном Судане. Так, 16 ноября 2017 года Египет поддержал декларацию об объединении народно-освободительных движений Судана под контролем президентов Египта и Уганды, а также египетской разведки.

III. Разрыв отношений с Катаром:

- 5 июня 2017 года власти Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна приняли решение прекратить дипломатические отношения с Катаром, обвиняемым в поддержке террористических организаций, укрытии беглецов из "Братьев-мусульман" и их лидеров, которые были осуждены и приговорены за организацию терактов против гражданской и государственной безопасности Египта. Египет также разрывает отношения с Катаром.

IV. Участие в урегулировании ливийского кризиса:

- Египетский комитет по делам Ливии организовал диалог между представителями законных образований Ливии на Востоке и Западе, а также диалог между ливийскими племенными старейшинами, чтобы создать основу для политического урегулирования ливийского кризиса и обеспечить соблюдение Схиратского соглашения в качестве его базы;

-Египет участвовал во встречах граничащих с Ливией стран для обсуждения путей оказания политической и информационной поддержки Ливии;

V. Египетские усилия по сирийскому кризису:

- Совет Безопасности ООН поддержал и принял египетское предложение о гуманитарной помощи Сирии;

- Египет осудил использование химического оружия и призвал Совет Безопасности провести расследование и наказать любую сторону, которая доказанно применяла это смертоносное оружие против сирийского народа;

VI. Успех египетского сотрудничества с Россией – гарантом безопасности в Сирии – для достижения соглашений о прекращении боевых действий и насилия в отношении сирийского народа. Среди них следующие соглашения:

1) От 23 июля 2017 года О прекращении огня в Восточной Гуте и Дамаске;

2) Египетской разведке удалось стимулировать подписание в Каире соглашения о создании третьей зоны прекращения огня к северу от Хомса;

3) Соглашение между 3 фракциями сирийской воооруженной оппозиции о прекращении огня на юге Дамаска от 12 октября 2017 года.

VII. Египетско-эфиопские переговоры о дамбе Аль-Нахда. Египет делает все возможное для достижения согласия путем переговоров с Эфиопией.

VIII. Деятельность Египта в Организации Объединенных Наций:

- 15 марта 2017 года Египет принял участие в диалоге с Комиссией по правам человека, уполномоченной осуществлять мониторинг в области прав человека в Южном Судане в рамках 34-й сессии Совета ООН по правам человека. Делегат от Египта обратился к Комитету с просьбой выявить источник Комитета, заявивший, что Южный Судан находится на пороге всеобъемлющей этнической гражданской войны;

- 8 июня 2017 года делегат Египта сделал заявление от имени Арабской группы в ходе сессии, посвященной общей дискуссии с Верховным комиссаром по правам человека на 35-й сессии Совета, и призвал к соблюдению принципов нейтралитета и прозрачности информации;

- 11 августа 2017 года делегат Египта открыл девятнадцатую сессию Консультативного комитета Совета по правам человека, которая уполномочена оказывать Совету помощь в проведении исследований и исследований по вопросам прав человека.

Амр Элдиб – египетский политолог, специально для Информационного агентства "Реалист"
Каир, 03.01.2018,

Источник - realtribune.ru
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