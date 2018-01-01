|Российский вертолет Ми-24 разбился в Сирии. Оба пилота погибли, борттехник выжил
13:49 03.01.2018
Российский вертолет Ми-24 потерпел крушение в Сирии. Оба пилота погибли, сообщает РИА Новости.
Как сообщили в Минобороны, авиакатастрофа произошла в воскресенье в 15 километрах от аэродрома Хама.
Причиной трагедии назвали техническую неисправность, уточнив, что никакого огневого воздействия по Ми-24 не было.
В ведомстве отметили, что борттехник вертолета получил травмы, и его оперативно эвакуировала поисково-спасательная группа на аэродром Хмеймим для оказания медицинской помощи.