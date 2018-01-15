Карьера для Шурочки. Вице-министром в Украине стала очередная топ-модель - 30 летняя Чуркина

13:15 03.01.2018 Министр, заявивший что "украинцы слишком много жрут", взял себе в заместители фотомодель, назначив ей колоссальное жалование



Автор знаменитой фразы "Украинцы тратят до половины своих доходов на пропитание, потому что много жрут", министр социальной политики Украины Андрей Рева взял себе в заместители 30-летнюю фотомодель Александру Чуркину, назначив ей зарплату 3450 долларов (93000 грн.) в месяц.



Социальные сети бурно отреагировали на это событие.



Самый приличный комментарий из Киева звучит так: "Олигархический режим самой нищей страны Европы уходит в отрыв".



Судя по странице Чуркиной в Facebook, девушка отличается своей любовью к фото. Кроме того, она работала в представительстве Детского фонда ООН ЮНИСЕФ.



Отмечается, что на ее странице в соцсетях можно найти большое количество нестандартных фото с ней. Источник - Русская весна

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