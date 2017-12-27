"Кровавый варвар": каким был Тамерлан (история)

12:44 03.01.2018 Тамерлана называли "правителем мира". Он был одним из величайших завоевателей в мировой истории. Этот человек сочетал в себе невероятную беспощадность и тонкое понимание искусства и науки



"Железный хромец"



Великий эмир Тимур, основатель империи Тимуридов, вошел в историю под именем "Тимур-э Ленг или Тамерлан, что переводится, как "железный хромец". По легенде, в зажатом кулаке новорожденного Тамерлана была запекшаяся кровь. Отец мальчика, былой воин Тарагай ("Жаворонок"), сразу понял, что сына ждет путь великого воина, и назвал новорожденного Тимуром (тюркский вариант монгольского Темюр – "Железный").



Это имя содержит глубокий сакральный смысл и уходит корнями в религиозные традиции тюркских народов, для которых железо всегда было священной материей. Согласно некоторым азиатским преданиям, в центре мира стоит железная гора, а "вечное царство" в монгольской мифологии зовется "подобным железу". Кроме того, важно учитывать, что Тимур появился на свет в племени барласов, где еще сохранялись языческие верования, а данное при рождении имя определяло дальнейший жизненный путь.



Прозвище Ленг (хромой) пристало к Тимуру уже после персидского похода и носило оскорбительный характер, указывая на увечье воина – неправильно сросшиеся кости правой ноги после одного из сражений. С тех пор непобедимого эмира гордо величали уничижительным именем Тамерлан.



Образованный тиран



Тимур, несмотря на свою репутацию "кровавого варвара", был очень образованным правителем. По воспоминаниям современников, он в совершенстве владел разговорным тюркским, персидским и монгольским языками. Согласно другим источникам, грамоты он не знал, но любил искусства и изящную словесность, привлекал убеждениями и силой доставлял к себе ученых, художников, ремесленников и инженеров, считая их лучшей добычей.

Именно при Тимуре Самарканд стал "Сияющей звездой Востока" - одним из главных культурных центров в Азии. Удивительно, но Тамерлан любил свою столицу, несмотря на то, что он был из степняков-номадов, которые предпочитали не ограничивать себя городскими стенами.



Биографы великого эмира говорят, что активное строительство, которое он вел в Самарканде, было для него способом забыть все, что он разрушил и разорил. Его стараниями в Самарканде появилась огромная библиотека, дворец Коксарай и многие другие достопримечательности города, дошедшие до наших дней. Словно подтверждая незыблемую власть своего основателя, надпись на двери дворца Тамерлана гласила: "Если Вы сомневаетесь в нашем могуществе, посмотрите на наши постройки".



Духовный учитель Тамерлана



Жажда знаний у Тамерлана появилась не на пустом месте. Еще в детстве его окружали мудрые наставники, среди которых был потомок пророка Мухаммеда суфийский мудрец Мир Саид Барак. Именно он вручил Тамерлану символы власти (барабан и знамя), предсказав ему великое будущее.

"Гуру" практически всегда был рядом с великим эмиром, сопровождал его даже в военных походах. Он же благословил Тимура на решающую битву с Тохтамышем. Существует легенда, что уже во время баталии, когда последний начал одерживать верх над Тимуром, Саид Барак высыпал песок перед войском хана и тот потерпел поражение. Говорят, он же предостерег своего ученика от битвы с Дмитрием Донским, и, как известно, Тимур развернул свои войска и отправился в Крым, не став дальше углубляться на территорию Руси.

Тамерлан глубоко уважал своего учителя. Он завещал ему свое почетное место в фамильном мавзолее Гур-Эмир Саиду Барака, а себя повелел похоронить у него в ногах, дабы тот заступился за него, великого грешника, на Страшном суде.



Знамя Тимура



Знамя, символ власти Тамерлана, имело огромное религиозное значение. В тюркской традиции верили, что это дух войска. Потерять его означало потерять возможность сопротивляться врагу.

Знамя служило и призывом к войне. Если эмир выставлял его у своей кибитки – быть войне, тотчас весь его род спешил вооружиться, в союзные аулы летели гонцы.

На знамени Тамерлана были изображены три кольца, расположенные в форме равностороннего треугольника. Их значение до сих пор не ясно. Некоторые историки считают, что это могло

символизировать землю, воду и небо. Возможно, круги обозначают три части света (по тем представлением – все части света), которыми владеет Тамерлан, то есть знамя значило, что Тамерлану принадлежит весь мир. Об этом в XVI веке свидетельствует испанский дипломат и путешественник Клавихо.



Существует легенда, что в битве при Анкаре с османским султаном Баязидом, последний воскликнул: "Какая наглость думать, что тебе принадлежит весь мир!", на что получил ответ: "Еще большая наглость думать, что тебе принадлежит луна".

Были и более мифологические трактовки этого символа. Николай Рерих видел в нем знак "триединости", который является достаточно универсальным во многих культурах: тюркской, кельтской, индийской и многих других.



Любимая жена



У Тамерлана было восемнадцать жен - в лучших традициях мусульманского мира. Одной из любимых была Сарай-мульк ханым, которая некогда принадлежала ближайшему соратнику Тимура, а потом его злейшему врагу – эмиру Хусейну. Женщина стала добычей Тамерлана после смерти первого мужа, но полюбилась завоевателю и вскоре стала его главной женой. Она отнюдь не была тихой супругой – при дворе ее роль была значительна, она могла своей милостью спасти человека или же убить его. Какое-то время только она могла встречать мужа с походов, что считалось большой привилегией. При этом детей великому завоевателю она так и не родила.



Во многом именно влияние Сарай-мульк ханым обеспечило "золотой век" культуры в эпоху Тамерлана. Она была настоящей покровительницей наук и искусств. Именно Мульк-ханым воспитает из внука Тамерлана Тимура Улугбека мудрого правителя. При ней в Самарканде будет вестись активное строительство. Ее именем названа кафедральная мечеть Биби-ханым, что означает - "Госпожа Бабушка" - одно из имен Сарай-мульк ханым.



"Я этого не хотел!"



Если остановиться на вышеперечисленном, то перед нами бы предстал великий правитель, которому все улыбается. Он мудр, талантлив, а его деяния - всегда благо. Им создано мирное, стабильное и процветающее и богатое государство. Но это незавершенный портрет Тамерлана.Источники донесли до нас множество упоминаний о его кровавых деяниях, которые, в свое время вдохновили Верещагина на создание его знаменитой картины "Апофеоз войны". Однажды Тимур решил поставить памятник собственным победам, велев возвести десятиметровую пирамиду из отрубленных голов. Он стал палачом цветущих городов Востока: Исфагана, Дели, Дамаска, Багдада, Астрахани.

Жестокость, с которой Тимур подавил восстание в Персии, прогремела на весь мир: он разрушил несколько городов, перебил жителей, а головы их приказал замуровать в башни. При взятии египетского города Халеб Тимур обещал не пролить ни капли мусульманской крови. И обещание "сдержал" - все христиане были перерезаны, а мусульмане погребены заживо.



Однако приближенные Тамерлана говорили, что эмир всегда сам страдал от своей жестокости, оправдывая ее тем, что это "ошибки, преступления и прегрешения - безжалостные и необходимые сестры моих побед". Завоеватель не любил рассказы о войне и, когда осознавал содеянную им жестокость, повторял: "Я этого не хотел!"



Облик Тамерлана



До сих пор досконально неизвестно, к какому народу принадлежал Тамерлан. По самой распространенной версии, он относился к тюркскому племени барласов. Но те немногие сохранившиеся описания его внешности не соответствуют его образу монгола. Так, историк Ибн Арабшах, плененный эмиром, сообщает, что Тимур был рослым, имел крупную голову, высокий лоб, был очень силен и храбр, крепко сложен, с широкими плечами. Цвет кожи завоевателя историк описывает как "белый"



Антропологическая реконструкция останков Тамерлана, которую проводил знаменитый советский антрополог Герасимов, заключает: "Обнаруженный скелет принадлежал сильному человеку, слишком высокому для азиата (около 170 см). Складка века, самая характерная черта тюркского лица, выражена относительно слабо. Нос прямой, небольшой, слегка приплюснут; губы толстоваты, презрительны. Волосы седо-рыжего цвета, с преобладанием темно-каштановых или рыжих. Тип лица не монголоидный". Результаты этого парадоксального исследования были опубликованы в статье Герасимова "Портрет Тамерлана". Насколько соответствует этот портрет действительности, судить не рискнем, ясно одно - не все тайны "железного хромца" еще раскрыты.



27 декабря 17 Источник - russian7.ru,

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