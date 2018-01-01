Спи жена... У допингового рос-вице-премьера Мутко обнаружено недвижимости на миллиард

12:25 03.01.2018 Мутко владеет многомиллионным имуществом в обеих столицах



Многомиллионное имущество было обнаружено у вице–премьера по вопросам спорта Виталия Мутко. Паблик Mash опубликовал информацию о владениях Мутко и его семьи.



Все активы, стоимостью почти миллиард, зарегистрированы на Виталия Мутко, его жене, дочерях Марии и Елене. Как оказалось, семья политика владеет элитными квартирами в обеих столицах.



Среди них две квартиры стоимостью более 200 миллионов рублей в Протопоповском переулке в Москве и на Константиновском проспекте в Петербурге. Паблик Mash также отметил, что семья владеет двумя квартирами на Ленинских проспектах в обоих городах общей стоимостью в 30 миллионов, а двухэтажный пентхаус на 7–й Советской в Петербурге за 80 миллионов рублей и участок в 12 тысяч квадратных метров в элитном поселке Комарово, стоимость в 500 миллионов.



При этом, журналисты полагают, что у Мутко, возможно, есть имущество также на лазурном берегу Франции и в Италии, так как по словам Mash эти "курорты - излюбленные места семьи".



Напоминаем, что МОК пожизненно отстранил Мутко от Олимпийских Игр. Политик и вовсе может лишиться своей должности в связи с допинг-скандалом. О своем намерении уйти в отставку он неоднократно заявлял СМИ: первый раз – полтора года назад и второй – в начале декабря. Источник - ktovkurse.com

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