Купившие Mercedes и Toyota каз-чиновники наказаны

12:16 03.01.2018 Купившие Mercedes и Toyota каз-чиновники наказаны - Минфин



Дисциплинарные взыскания получили должностные лица ряда областей.



Предупрежденные заранее чиновники продолжали приобретать дорогие импортные автомобили. В их отношении были приняты меры. Об этом говорится в ответе министра финансов Бахыта Султанова на депутатский запрос, передает Zakon.kz.



Ранее премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в рамках депутатского запроса мажилисменов всем центральным и местным исполнительным органам и их подведомственным организациям было сделано предупреждение и поручено при покупке транспортных средств предусматривать в документации требования, соответствующие характеристикам производимых отечественным автопромом моделей. Однако выяснилось, что эти поручения были исполнены не всеми.



Согласно информации минфина, дисциплинарное взыскание получили должностные лица Атырауской области, Астаны, СКО и ЮКО. Так, в Атырауской области были приобретены дорогостоящие внедорожники Toyota Land Cruiser Prado (до 15 446 429 тенге). В ТОО "Автохозяйство Астаны" за 54 911 000 тенге был куплен Mercedes-Benz S500 4Matic.



Письма-обоснования были предоставлены учреждениями Костанайской области, а также республиканскими госпредприятиями министерств энергетики, сельского хозяйства, образования и по инвестициям и развитию.



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