|Аппарат президента и правительства Туркменистана возглавил Хаджымырат Хаджымырадов
12:03 03.01.2018
Назначен управляющий делами Аппарата президента и правительства Туркменистана
Хаджымырат Хаджымырадов назначен управляющим делами Аппарата президента и кабинета министров Туркменистана, сообщает во вторник, 2 января пресс-служба туркменского лидера.
"Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Хаджымырадов Хаджымырат Искандерович назначен управляющим делами Аппарата президента и кабинета министров Туркменистана", - говорится в сообщении.
Ранее он занимал должность начальника отдела управления Дворцовым комплексом главы государства и капитального строительства Управления делами Аппарата президента Туркменистана.