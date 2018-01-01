Аппарат президента и правительства Туркменистана возглавил Хаджымырат Хаджымырадов

12:03 03.01.2018 Назначен управляющий делами Аппарата президента и правительства Туркменистана



Хаджымырат Хаджымырадов назначен управляющим делами Аппарата президента и кабинета министров Туркменистана, сообщает во вторник, 2 января пресс-служба туркменского лидера.



"Указом президента Гурбангулы Бердымухамедова Хаджымырадов Хаджымырат Искандерович назначен управляющим делами Аппарата президента и кабинета министров Туркменистана", - говорится в сообщении.



Ранее он занимал должность начальника отдела управления Дворцовым комплексом главы государства и капитального строительства Управления делами Аппарата президента Туркменистана. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - ca-news.org

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