Скончался глава Управления строительства Астаны Т.Рысбеков

11:57 03.01.2018 Ночью 3 января скончался руководитель Управления строительства Астаны Талгат Рысбеков. Информацию подтвердили в пресс-службе акимата столицы, передает Tengrinews.kz.



Руководителем Управления строительства Талгат Рысбеков работал с августа 2015 года. Рысбеков Талгат Тастыбаевич родился 19 мая 1966 года.



Выпускник Целиноградского инженерно-строительного института, университета имени Кунаева, юрист. Трудовой путь начал в 1990 году инженером-строителем в государственном проектном институте "Целингипросельхоз".



С 1996 года работал в структуре Генеральной прокуратуры РК на должностях главного специалиста управления финансов и материально-технического обеспечения отдела охраны и безопасности, начальника отдела капитального строительства управления материально-технического обеспечения.



В 2010 году назначен начальником ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны". В 2012 году стал заместителем начальника Управления строительства Астаны. В марте 2012 года был назначен руководителем ГУ "Управление жилищной инспекции города Астаны". См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Tengrinews.kz

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