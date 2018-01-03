Сирия: победа объявлена, война продолжается, - А.Веселов

11:46 03.01.2018 Миф о "Исламском государстве" – аналог мифа об "арабской весне"



"Если бы я знал, что море так глубоко, я бы не вошел..."



Абдель Халим Хафез



Из культовой для арабов песни "Письмо из-под воды"



В конце 2017 года мир стал свидетелем нескольких заявлений о полном разгроме исламских террористов в Сирии. 6 декабря начальник Генштаба ВС России генерал армии В. Герасимов объявил, что "все бандформирования ИГИЛ [организация запрещена в РФ. – Ред.] на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена. Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил об этом Верховному Главнокомандующему Владимиру Путину". 11 декабря президент В. Путин прибыл на авиабазу в Хмеймим и в присутствии Башара Асада отдал приказ приступить к выводу основной части российской группировки войск в пункты постоянной дислокации в РФ. На следующий день президент США Д. Трамп объявил, что это именно Соединенные Штаты добились победы над ИГ в Сирии, а 22 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, находясь на британской авиабазе Акротири на Кипре, поздравила военнослужащих: "Сегодня, в значительной степени благодаря вашим усилиям, так называемый халифат был сокрушен и больше не имеет значительной территории в Ираке и Сирии".



Первое, что необходимо отметить – во всех этих заявлениях речь шла исключительно о разгроме "Исламского государства" [организация запрещена в РФ. – Ред.], и здесь приходится признать успех американских специалистов информационной войны. Миф об ИГ является аналогом мифа о "арабской весне" и призван закамуфлировать запущенную Вашингтоном грандиозную стратегическую операцию по перекройке карты мира. То, что Сирия станет следующей после Ливии, многим экспертам было понятно еще в начале 2011 года. На самом деле в Сирии идет инспирированная гражданская война, а сама страна превращена в арену противоборства внешних сил.



Происходящее в Сирии имеет лишь косвенное отношение к провозглашенной Вашингтоном борьбе с ИГ. Действительно, там есть разномастное отребье из многих стран, именующее себя "воинами джихада", но они составляют лишь малую часть сражающихся. На многочисленных видеоматериалах, размещенных в Интернете противниками правительства Асада, в абсолютном большинстве случаев отчетливо слышно: звучит сирийский диалект арабского языка. На сторону вооруженной оппозиции по разным причинам перешли немало старших и высших офицеров сирийской армии, они имеют достаточные знания в военной области, чем в немалой степени объясняются большие потери ВС Сирии. Достаточно напомнить, что в 2012 году в ряды так называемой Сирийской свободной армии перешел первый сирийский космонавт Мухаммед Фарис, который получил в июле 1987 года звание Героя Советского Союза, а до бегства в Турцию он был в звании дивизионного генерала авиации и занимал пост начальника управления боевой подготовки Главного штаба ВВС Сирии.



Дипломатические усилия (консультации в Астане и Женеве) привели к тому, что введение так называемых зон контроля стало, по сути, предвестником грядущего раздробления Сирии. Официальные власти до сих пор не контролируют курдские районы, провинции Идлиб и Хама, границу с Иорданией. На территории суверенного государства находятся и участвуют в боевых действиях иностранные войска. Причем если подразделения из Ирана, России, отряды ливанской "Хизболла" и иракского "народного ополчения" действуют там по просьбе Дамаска, то США и Турция направили свои контингенты в нарушение норм международного права. Более того, США и Израиль наносят удары по позициям сирийских правительственных войск, отмечаются случаи их взаимодействия с боевиками ИГ, под флагом борьбы с которыми все преподносится. Эта "борьба" является для США, их союзников и сателлитов ширмой, прикрывающей планы расчленения стран региона, полного подчинения их своему влиянию и выдавливания России с Ближнего Востока. Только у Путина гораздо больше оснований для заявлений о победе в Сирии, чем у Трампа, не говоря уже о Саудовской Аравии и прочих "заинтересованных сторонах". Москва, пусть с некоторым запозданием, но решительно вмешалась в происходящие в Сирии события, и результаты оказались удручающими для Запада, предусматривавшего смещение Башара Асада и установление контроля над Сирией к исходу 2015 года. Положение центральной власти в Дамаске тогда действительно было критическим…



На сегодняшний день эта угроза устранена. Однако что будет дальше? Выступая 11 декабря на авиабазе Хмеймим, президент В. Путин сказал: "Согласен с предложением министерства обороны по сокращению нашего военного присутствия в Сирийской Республике, имея в виду, что мы, безусловно, будем продолжать борьбу с международным терроризмом". Президент уточнил: "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели". Уточнение не случайно: Москва ранее уже дважды объявляла о выводе российского контингента из Сирии (14 марта и 29 декабря 2016 года): тогда было заявлено, что основные задачи выполнены. За этим последовало подписание соглашения с Дамаском о долгосрочном (на 49 лет) использовании российскими военными базы Хмеймим и пункта базирования ВМФ в Тартусе. США ответили незамедлительно: в Пентагоне заявили, что свыше 2000 американских военнослужащих останутся в Сирии и "после победы над ИГ", причем американцы уже обустроили та территории Сирии более 10 военных баз и лагерей. Основная их часть расположена в Сирийском Курдистане, но есть базы и в районах, до сих пор контролируемых сирийской "непримиримой оппозицией". Опасность столкновения российских и американских военных в Сирии сохраняется: несмотря на созданные линии прямой связи и координационный центр в Аммане (Иордания), достаточно вспомнить о случае, когда самолет ВВС США пытался воспрепятствовать российским штурмовикам Су-25 произвести бомбометание в провинции Дейр эз-Зор, мотивируя это тем, что тут "зона ответственности ВВС США" и чуть ли не американское воздушное пространство!



Не отстает и Турция – президент Эрдоган, ранее заявивший о намерении "создать 5000-километровую зону безопасности" в северных районах Сирии, 27 декабря вновь подчеркнул: "Асад не должен находиться у власти в Сирии, потому что он проводит политику террора на государственном уровне". В арабских СМИ турецкого лидера все реже иронически именуют "халифом на час". Эрдоган сумел не только упрочить свое положение внутри страны, проведя гигантскую чистку под предлогом ликвидации последствий попытки военного переворота (было репрессировано свыше 80 тыс. человек, включая многих высших офицеров армии и флота), но и бросил вызов Соединенным Штатам. Последнее, впрочем, может сыграть с ним злую шутку…



Громкие заявления о разгроме ИГ в Сирии не остались без внимания и антиправительственных сил. Они стали проявлять признаки лучшей координации действий (то же самое происходит сейчас и в Ираке). 13 декабря появились сообщения, что боевики ИГ атаковали район ат-Тадамун на юге Дамаска. Затем последовали ракетные обстрелы группировкой "Файлак аш-Шам" объектов сирийских правительственных войск на западе города Алеппо.



В конце года активность антиправительственных сил возросла еще больше: 26 декабря на севере провинции Хама был сбит самолет L-39 ВВС Сирии (пилот погиб), а с 29 декабря активные бои начались в пригородах сирийской столицы – исламистские группировки "Ахрар аш-Шам" и "Тахрир аш-Шам" (создана на базе запрещенной в РФ "Джабхат ан-Нусры") развернули совместное наступление в районах Хараста, Гута и других. В боях с обеих сторон интенсивно применялись артиллерия и бронетехника, министерство обороны Сирии признало гибель трех генералов. Очаг активности сирийской оппозиции тлеет в провинции Идлиб: именно туда переместились боевики "по коридорам безопасности" из Алеппо и некоторых других сирийских городов. Их количество оценивается в десятки тысяч человек, они готовы продолжить вооруженную борьбу, получая из-за рубежа разностороннюю помощь. Опорные точки "уничтоженного халифата" сохраняются и на востоке страны, где происходят теракты и диверсии. Война продолжается, и судьба Сирии остается неясной.

Антон ВЕСЕЛОВ | 03.01.2018 | Источник - fondsk.ru

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