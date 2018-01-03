Как по-китайски Рождество? В Поднебесной веселятся по любому поводу, - А.Винокуров

11:28 03.01.2018 Ганс Христиан Андерсен как-то заметил, что в Китае все люди - китайцы, и даже сам император там китаец. Более того, все более-менее стоящее, что попадает в Поднебесную, тут же начинает считаться китайским. В пекинском парке Тяньтань вы вполне можете услышать песенку Рики Мартина "Livin" la Vida Loca", которую исполняет древний старичок на чистом китайском языке, сопровождая ее лихими подскоками и пируэтами. Если же его спросить, что он поет, старичок вам ответит, что это старинная китайская песня, которую пел еще его дедушка во времена императрицы Цыси. Только не пытайтесь его убедить, что мелодия эта иностранная. Потому что если китайцу что-то понравилось, оно тут же становится китайским – и тут уж ничего не поделаешь.



Это правило касается практически всех предметов и явлений. Единственное, надо учитывать, что любым заимствованиям жители Поднебесной придают свою, китайскую специфику. Так, даже Новый год и христианское Рождество китайцы празднуют на свой, китайский лад.



Конечно, у китайцев есть свой собственный Новый год, называется он Чуньцзе, праздник Весны, и отмечается обычно во второй половине января или даже в феврале – как выпадет по традиционному календарю. Но кроме своего Чуньцзе, китайцы празднуют еще и западный Новый год, который наступает с 31 декабря на 1 января.



Правда, перед Новым годом в Китае отмечается еще и Рождество. Отмечается оно тут по григорианскому календарю, в ночь с 24 на 25 декабря, вместе с католиками и протестантами. Почему не по нашему, юлианскому, спросите вы, или мы мало у них покупаем разных товаров? Ответ прост: китайцев, исповедующих христианство, в Поднебесной много, но православных среди них – раз-два, и обчелся. А вот представителей разных западных конфессий, по разным прикидкам, насчитывается до ста миллионов. Согласитесь, армия весьма солидная. Но несмотря на это, широко праздновать Рождество в Китае стали только в последнее время.



Рождественские украшения на улицах Пекина. Фото автора.



Понравимся богатому иностранцу



Настороженное отношение к Рождеству поначалу было связано с тем, что христианство – религия иностранная. А иностранцев китайцы недолюбливали, считая их чертями, и, надо сказать, не без оснований. Большую часть девятнадцатого века и первую половину двадцатого Китай подвергался нападениям западных армий, так что уж какое там Рождество. Когда же к власти пришел Мао Цзэдун, под запретом оказалось не только христианство, но и все вообще религии и веры, кроме веры в "маленькую красную книжечку" – цитатник Мао.



После того, как в 1976 году великий кормчий отправился на долгожданную встречу с Марксом, ситуация стала понемногу смягчаться. Но по-настоящему широко Рождество в Китае взялись праздновать только в XXI веке. И связано это оказалось вовсе даже не с религией, как можно подумать, а с модой на все западное.



Вообще, с Западом у китайцев традиционно было связано представление о больших деньгах. До сих пор выражение "богатый иностранец" относится в первую очередь к типичным западным людям, европейцам и американцам. "Давайте, я обнажу коленку – это должно понравиться богатым иностранцам", – говорит во время репетиций очередного фильма знаменитого китайского режиссера Чжана Имоу одна из его актрис.



Праздник к нам приходит. Иногда на лыжах. Фото с сайта Chinadaily.com.cn.



Сами китайцы часто заявляют, что главный их бог – это деньги, поэтому неудивительно, что много лет они по мере сил старались копировать иностранные обычаи, надеясь, что это принесет им богатство.



Основными разносчиками "западной заразы" в новое время стали молодые китайцы, учившиеся в Европе и США. Возвращаясь домой, они привозили западную моду, прически, одежду и бытовые причуды, в том числе и привычку к европейским праздникам. При этом многие даже не задумывались толком, что это за Рождество такое, и кто именно родился две тысячи лет тому назад.



В результате такого подхода религиозный смысл Рождества почти совершенно выветрился в Китае. Здесь это не тихий семейный праздник, как на Западе, а настоящий разгул, нечто среднее между Новым годом и днем святого Валентина. Народ бродит по ресторанам и ярмаркам, по кинотеатрам и караоке, выпивает и закусывает, гуляет в парках и катается на коньках в торговых центрах, искренне полагая, что Рождество для того и было придумано, чтобы китайцы могли лишний раз повеселиться.



Билл Клинтон – главный Санта-Клаус



В канун праздника на центральных улицах китайских городов появляются украшения, огни, мишура и елки. Причем вид у этих елок бывает довольно странный, а некоторые из них почему-то и вовсе красного цвета. Можно подумать, что так отражается коммунистическая идеология китайского Рождества. Однако если спросить об этом у простого китайца, он, не задумываясь, ответит, что елки красные, потому что так красивее. И если уж для красоты китайцы даже собак раскрашивают во все цвета радуги, то елку сам бог велел.



Красная китайская елка. Фото автора.



Возле магазинов бродят китайские Санта-Клаусы, как правило, в очках. Но очки на них не потому, что они старенькие, а в точности наоборот: Санта-Клаусов изображают молодые китайцы, а у них модно носить очки – сразу ясно, что ты человек образованный, а не какой-нибудь там колхозник. Бывает, что их сопровождают девушки-эльфы, или, как их иногда называют, "сестры Санты".



Китайские Санта-Клаусы, особенно в провинции, часто играют на барабанах и бьют в тарелки, привлекая покупателей в торговые центры. Некоторые особенно продвинутые имеют при себе саксофоны, в которые они дуют со страшной силой, извлекая при этом звуки, больше подходящие для общественных уборных. Иностранцам, конечно, видеть такое странно: где святой Николай, и где саксофон? – но для китайцев это кажется вполне естественным. Санта-Клаус – зверь американский, мода на Рождество пришла в Китай на рубеже веков, а кто тогда был американским президентом? Правильно, Билл Клинтон. Который, как известно, играл на саксофоне. Вот вам и отгадка.



Рождество прижилось в Китае, в первую очередь, потому, что стало клондайком для торговцев. Народ покупает всякие безделушки, подарки родным и близким и тем сильно способствует развитию китайского бизнеса.



Некоторые китайцы берутся на Рождество украшать собственные квартиры – в меру своего китайского понимания, конечно. Хорошо, если на стены вешается просто мишура и какие-нибудь рождественские олени. Однако чаще тут можно встретить изображения всяких светящихся бабочек, жуков, червячков и даже крабов. Крабы-то тут при чем? – удивится европеец.



– Потому что вкусно, – ответит китаец и будет прав. Рождество рождеством, а обеда никто не отменял.



В конце концов, дошло до того, что по китайскому телевидению стали объяснять, как правильно украшать дом на Рождество, и как именно это делают люди на Западе. Справедливости ради заметим, что в инструкциях этих встречаются и здравые мысли, с которыми не стал бы спорить даже европеец. Но китайцы – люди творческие, они не любят себя ограничивать. Поэтому, если вдруг все-таки попадете в китайскую квартиру на Рождество, будьте готовы ко всему.



Тут надо бы уточнить, что настоящее Рождество – со снегом, метелями и сугробами – бывает только на севере Китая, например, в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией по реке Амур. Здесь каждый год организуют специальные зимние туры для жителей южных областей Китая, чтобы они своими глазами увидели, что такое снег и мороз (зимой тут доходит и до минус сорока).



Случается, что снег выпадает и в столице Китая Пекине. Однако, во-первых, это бывает редко, во-вторых, он сухой и легкий. Поэтому снег тут не лежит сугробами, его обычно быстро сдувает ветром. А если даже и задержится где-нибудь, скорее всего, растает к следующему дню.



Шире и осмысленнее, чем в материковом Китае, Рождество отмечается в Гонконге. Тут, конечно, сказывается влияние британской традиции. Владычица морей арендовала Гонконг на 99 лет и ушла оттуда только в 1997 году.



Олени как иностранные агенты



Иностранцы иной раз удивляются, почему на Рождество китайцы очень активно торгуют яблоками, в том числе с изображением Санта-Клауса. Сами китайцы объясняют это тем, что первые слоги в китайских словах "сочельник" и "яблоко" звучат одинаково, соответственно, пинъанье и пинго. Этого для китайцев, обожающих каламбуры и звуковую игру, в принципе, вполне достаточно. Однако есть для продажи яблок и еще одна причина – благопожелательная. Дело в том, что "пинго", яблоко, звучит похоже на китайское выражение "мира стране". Таким образом, покупая и даря яблоки, ты проявляешь себя как истинный патриот Китая.



Рождество в Китае, как правило, отмечают люди довольно молодые, и никакого религиозного смысла они в этот праздник не вкладывают. Возможно, кто-то что-то слышал о Небесном князе, Тяньване (так в Китае зовут Христа), но мало ли в Китае небесных князей? И не сосчитаешь!



И еще одна странная елка. Фото автора.



Видимо, только поэтому китайские коммунистические власти и терпят христианский праздник. Однако в последние годы в китайском обществе все чаще раздаются голоса о вредности Рождества. Во-первых, как ни крути, а все-таки оно связано с религией, а во-вторых, некоторые считают, что Запад использует Рождество как инструмент влияния иностранного империализма. Воля ваша, говорят критики, но все эти санта-клаусы, елки и олени с куцыми хвостами – все это очень и очень подозрительно. Типичные иностранные агенты, как сказали бы в России.



К ним присоединяют свой голос и широкие народные массы из числа пенсионеров.



Как-то старый дедушка в парке Тяньтань, распознав во мне заморского черта, сказал с горечью:



– Из-за иностранной моды мы, китайцы, теряем свою идентичность. Собственно китайского у нас остается только привычка пукать, чавкать, рыгать и плеваться. У нас своих праздников хватает, зачем же праздновать чужие?



Но пожалуй, самое загадочное в китайском Рождестве – это то, что длится оно круглый год. Новогодние и рождественские украшения в Китае можно встретить и зимой, и весной, и даже летом. Так, например, рынок на улице Дианьмэнь в Пекине всегда украшен гирляндами, сосульками, фигурками санта-клаусов, а венчает все это великолепие рождественская елка на крыше здания. Как один раз нарядили рынок, так он с тех пор и стоит, много лет радуя новогодним настроением даже в летний зной. Так же бывают украшены и разные небольшие магазинчики. Вот и полощет мишуру сильными мартовскими ветрами, выгорает она на жарком летнем солнце, поливается осенними дождями.



Почему так, спросите вы? А почему бы и нет, ответят китайцы – красиво же.



Алексей Винокуров

03.01.2018 Источник - fergananews.com

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