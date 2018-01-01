 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вашингтон формирует из российских олигархов пятую колонну, - А.Ситников
10:53 03.01.2018

Для "друзей Путина" наступили черные дни



Последние экономические санкции, которые Белый дом предпринял против Кремля, связаны не с украинским вопросом, а с якобы имевшим место вмешательством Москвы в предвыборную кампанию "Хиллари vs Дональд". Об этом еще летом 2016 года ЦРУ и Министерство внутренней безопасности США уведомили Сенат и президента Обаму. Речь шла исключительно о подозрениях в адрес России, мол, наша страна активно поддерживает своего агента влияния - Трампа. Тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан заявил, что вероятность того, что команда Путина проводит злонамеренные действия в предвыборной кампании США-2016, выше, чем вероятность того, что вмешательства нет. Сразу же после этого в Америке много шутили по этому поводу. На форумах можно было прочитать язвительные комментарии.

"В торнадо виноваты русские, поскольку вероятность того, что ураганы в Америке нравятся русским больше, чем вероятность того, что русские нам сочувствуют".

"Вероятность того, что молодая и красивая жена наставит пожилому и богатому мужу рога выше, чем вероятность того, что это же самое сделает старая супруга. Хотя и не факт, что Хиллари не отомстит Биллу в Овальном кабинете, если станет президентом".

Тем не менее, пропагандистская машина достаточно быстро набрала бешеные обороты. А после неожиданного избрания ненавистного миллиардера президентом США Джон Бреннан многозначительно сказал: "Я вас предупреждал, что от Путина можно ожидать всего".

20 марта 2017 года уже директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что русский президент испытывает личную неприязнь к Клинтон, поэтому он приказал своим хакерам дискредитировать "протухшую" (rotten) - так называл своего политического конкурента Трамп. Произошло, мол, это из-за шутки Хиллари, заявившей, что Путин по определению "не имеет души", так как был офицером КГБ.

Такая ничем не доказанная "русская наглость", понятное дело, не могла остаться без "американской ответки". Как известно, в уже подготовленный закон о санкциях против КНДР и Ирана на скорую руку вписали РФ. В итоге на белый свет появился документ Public law No. 115−44, H.R. 3364 (the "Act") от 2 августа 2017 года, в котором было предопределено, какие шаги станет делать правительство США против России в 2018 году.

Согласно закону H.R. 3364, не позднее 28 января 2018 года должен появиться так называемый "Кремлевский доклад", в котором американское Министерство финансов в тесной кооперации с ЦРУ и другими разведками представят публичный список "адептов и друзей Путина" с целью ареста их имущества и денежных средств на территории США.

И здесь начинает мелькать имя хорошо известного в российских деловых кругах финансиста Алана Карташкина (Alan V. Kartashkin), специалиста в области слияний и поглощений из нью-йоркской юридической компании Debevoise & Plimpto. Эта фирма, кстати, давно и плотно работает на постсоветском пространстве, в том числе с сомнительными бизнесменами. В частности, грузинский миллиардер Бадри Патаркацишвили провел шесть часов своего последнего дня именно в стенах Debevoise & Plimpton, незадолго до того, как его отвезли в офис Бориса Березовского в Мейфэр, а затем в - особняк в Лезерхеде, где тот и умер от сердечного приступа в возрасте 52 лет.

Однако вернемся к г-ну Карташкину. Теперь он публикует материалы, связанные с новыми санкциями, а специалисты из его фирмы провели по этой тематике специальный семинар в Москве со всеми заинтересованными лицами. Невольно напрашивается вопрос, с какой целью?

Если "как уклониться от санкций", то по закону H.R. 3364 это в принципе невозможно. Сомнительно, чтобы компания Debevoise & Plimpton пошла против своего Минфина.

Другое дело, если Вашингтон, использует этот канал, чтобы найти лояльных Америке олигархов и сформировать из них пятую колонну. Безусловно, речь идет всего лишь о версии, но она имеет право на существование.

Кстати, в биографии Алана Карташкина, опубликованной на сайте Debevoise & Plimpton, говорится, что в настоящее время он изучает вопросы, связанные с "возможностями (бизнеса в России) и рисками в текущих условиях". Если ознакомиться с портфолио Карташкина, то окажется, что лучшего человека для "мостика между американскими властями и московскими бизнесменами" не найти.

Этот человек, по некоторым данным, имел контакты с "Норильским никелем", с "Полюс Золото Интернэшнл" (в рамках продажи миноритарного пакета акций Фонду прямых инвестиций России), с Фондом Владимира Потанина (помогал в организации выставки советского и русского современного искусства в Центре Помпиду в Париже), с "Уралкалием" (в программе выкупа своих обыкновенных акций), со Сбербанком (в допуске к торгам на Лондонской фондовой бирже), а также с ОГК-6, ОГК-3 и ОГК-2, с "Мобильными ТелеСистемами", с "РусГидро", "Интер РАО", Аэрофлотом, ТГК-7.

Так что, Алан Карташкин, наверняка, достаточно хорошо осведомлен о подноготной российской деловой элиты.

"Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами (связанными с санкциями)", - призывает заинтересованных лиц компания Debevoise & Plimpton.

Впрочем, помимо г-на Карташкина "русский бизнес" консультировали и сотни других американских специалистов. И не факт, что они не поделятся сведениями с заокеанским Минфином, если тот хорошо попросит.

Ожидается, что в "Кремлевском докладе" речь может идти от 800 до 1000 российских бизнесменах, которые уже в конце января окажутся под прессом Вашингтона. Можно по-разному относиться к этим бизнесменам, однако именно они управляют ключевыми предприятиями нашей страны. Следовательно, ограничения против "плохих парней Путина" рикошетом ударят по простым людям и по национальной экономике в целом.

Собственно, это одна из целей, которую преследует Вашингтон.

Есть широко распространенное мнение, что за столь короткий срок невозможно подготовить справедливый ограничительный реестр, тем более что в его составлении могут участвовать любые недружеские Москве организации, включая украинские русофобские конторы. Можно только представить, какие сейчас идут торги за закрытыми дверьми, и какие клятвы верности дают дяде Сэму "друзья Путина".

Александр Ситников
3 янв. 18

Источник - svpressa.ru
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