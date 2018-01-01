В ходе протестов в Иране убито 22, арестовано около 700 человек

10:11 03.01.2018 Арестованных после третьего дня протестов в Иране могут обвинить во "вражде с Богом", за что им может грозить смертная казнь. Об этом сообщил главa тегеранского революционного суда Муса Газанфарабади. О каком количестве арестованных идет речь, он не уточнил.



По информации "Радио Фардо", всего по стране за несколько дней протестов арестовано около 700 человек. Замминистра внутренних дел Ирана заявил, что 90% арестованных – не старше 25 лет.



Государственное телевидение Ирана сообщило о девяти погибших в ходе протестов в ночь на 2 января. Таким образом, по официальным данным, за несколько дней погибло как минимум 20 человек, среди них есть сотрудники полиции.



Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи впервые прокомментировал ситуацию с начала протестов 28 декабря, обвинив "врагов Исламской республики" в организации беспорядков в стране. Но имена "врагов" он не назвал.



Правительства США, Германии, Швеции, Турции, Израиля, Франции и Великобритании осудили насилие по отношению к протестующим со стороны иранских властей.



В то же время представители российского МИД заявили, что попытка повлиять на ситуацию в стране извне – неприемлема. Солидарность с властями Ирана выразило правительство Сирии. Источник - rus.ozodi.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514963460

Новости Казахстана

