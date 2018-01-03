Протесты в Иране могут стать началом чего-то очень большого, - Ширин Эбади

09:31 03.01.2018 Иранская правозащитница: "Протесты могут стать началом чего-то очень большого"



Ширин Эбади стала первой женщиной-судьей в Иране. Выступая в защиту прав человека, в 2003 году она стала лауреатом Нобелевской премии мира. Журналистка немецкого издания Die Welt Франческа Каферри побеседовала с Ширин Эбади.



Правозащитница считает, что сегодняшние протесты в Иране можно сравнить с протестами 2009 года, хотя тогда они были связаны исключительно с политикой. Однако сегодняшние протесты "могут действительно стать началом чего-то очень большого", считает Ширин Эбади.



"Может ли все быстро сойти на нет, как только будут решены экономические проблемы, которые привели к протестам?" - поинтересовалась журналистка.



"Я не думаю, что протесты прекратятся скоро. Мы можем стать свидетелями начала большой волны протестов, которые зайдут намного дальше и будут иметь гораздо большие последствия по сравнению с тем, что мы пережили во время "зеленой революции" в 2009 году", - считает юрист.



"Иран находится в тяжелом экономическом кризисе. Масштаб коррупции по всей стране ужасает", - добавила Эбади.



В отношении Ирана продолжают действовать американские санкции, которые препятствуют иностранным инвестициям в страну. К тому же Иран имеет чрезвычайно высокий уровень военных расходов: люди больше не могут видеть, какие деньги тратятся на армию, сказала правозащитница.



"Больше всего разочарована молодежь, - отметила Эбади. - Для ее озлобленности есть еще другие причины: экстремально высокая безработица".



"Социальная пропасть между богатыми и бедными увеличилась в последние годы, и это ключевой элемент для понимания того, что здесь происходит", - подчеркнула Эбади.



На вопрос о том, не боится ли она, что жесткая позиция американского президента по отношению к иранскому правительству может привести к тому, что люди снова будут поддерживать режим, правозащитница ответила: "Сегодняшние протесты показывают, что люди дистанцируются от правительства и не намерены без критики поддерживать его. И это несмотря на Трампа".



Говоря о роли Европы, Эбади указала: "Прежде чем заключать какие-либо торговые договоры, Европе нужно думать о правах человека в Иране".



Франческа Каферри | Die Welt

3.01.18 Источник - inopressa.ru

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