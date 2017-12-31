Неизвестное казахское ханство 1918-20 гг. К истории гражданской войны в Туркестане (архив)

00:39 03.01.2018 Протокол №62

Заседания Реввоенсовета Туркестанской Республики Российской Советской Федерации

Город Ташкент



14 июля 1919 г.



Присутствовали: Саликов, Красюков, Федермессер, Востросаблин, Шишков, Глинянов и Чепурнов.



Председатель Саликов. Секретарь Кислов.



Заседание открыто в 17 часов:



Слушали: 1. Доклад киргиз, бежавших из Сибири от ига Колчака тов. Диль-Мухамеда Адилева и Бай-Сеид Адилева. Присупая к докладу т. Диль-Мухамед Адилев говорит, что дабы долго не задерживать Вашего внимания я буду вкратце освещать положение киргизского населения, находящегося на территории правительства Колчака. Колчак является в Сибири верховной властью и даже именующий себя не только Сибирской, но даже и Всероссийской верховной властью, опирающийся там, главным образом, на кулаков, попов и т.д. В уездах Кокчетавском и Петропавловском,

где казаки находятся в соприкосновении с киргизами, в этих уездах киргизский народ стремился к самоопределению, но эти все устремления киргиз разбиты Сибирским правительством Колчака. Колчак, чувствуя такое стремление киргиз, задался целью такое самоопределение предотвратить установлением режима такого, чтобы они и не думали о каком бы то ни было самоопределении. Вот с того момента киргизское население от такого режима стали перекочевывать ближе к территории Советской власти к живущим киргизам за рекой Чу, куда вскоре приехали казаки в числе 20 человек, но тут киргизы уже были настроены большевистски, так как население по реке Чу живет смежно с большевиками. Казаки, приезжая сюда, творят такие бесчинства, что даже без всякого разбора бьют стариков, детей и насилуют женщин. Смотря на такое насилие казаков, киргизы не могли равнодушно смотреть на это и сорганизовавшись и вооружившись кто чем мог: палками, лопатами, вилами и проч. пошли в наступление против бесчинствующих казаков, которые не выдержав такого решительного натиска, отступили. После этого через несколько дней сюда прибыло вновь 50 казаков, а затем увеличилось до 150 человек и ворвавшись в волость казаки отобрали всю скотину и подозреваемых в большевистском движении избивали и уводили с собой в Акмолинск. Белогвардейская банда, находящаяся за пределами волостей Чуйской и Курчуйской и узнав, что в этих волостях нет Советской власти, то они стали сюда прибывать и творить те же бесчинства. После этого киргизы решили обратиться к Советской власти за помощью. Вскоре после этого из Сузака приезжает участковый комиссар в Туркестан и доложил, что к киргизам Чуйской и Курчуйской волостей приехали 9 казаков в сопровождении 130 человек киргиз белогвардейцев и стали угонять весь скот и киргизы, видя это, бросились на казаков и отбили всю скотину. После этого Чуйский комиссар заявил населению, что теперь им оставаться здесь нельзя и киргизы стали переходить на Туркестанскую территорию. В Сузаке в то время солдат совершенно не было, кроме 9-ти милиционеров вооруженных шашками, которые также были настроены панически. Для предотвращения этого полагал бы послать на первый случай отряд, а затем и более мощную силу.



Тов. Саликов задает вопрос: Вы имеете ли какую-нибудь военную подготовку?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: Нет. Я ученик 6-го класса Омской гимназии второй и во время Советской власти записался добровольцем во 2-й Омский партизанский отряд.



Тов. Саликов: – Население мусульманских волостей какой имеют культурный уровень и если бы мы пришли к заключению послать туда отряд, то едва ли это будет целесообразным; но если из местных мусульман соорганизовать отряд, дать им хороших инструкторов, учитывая местные условия, можно ли обойтись на месте продовольствием.



Тов. Диль-Мухамед Адилев: Культурный уровень стоит очень низко, но надо заметить, что киргизы заинтересованы политикой и общественным мнением и вообще интересуются общественными вопросами. По отношению Колчака киргизы смотрят отрицательно и они убеждены, что им далеко не по пути с казаками… Если им дано будет вооружение и инструктора, то они с охотой пойдут в отряд. Если же Вы согласитесь послать туда свой отряд, то желательно было бы посылать хорошо дисциплинированный отряд, дабы он мог служить примером для вступающих в ряды мусулман. Что же касается продовольствия, то такового на месте будет недостаточно, в особенности хлеба, мясо же можно достать в достаточном количестве, которое население для таких благих целей с удовольствием будет доставлять за советские деньги.



Тов. Востросаблин: Сколько верст от Туркестана до Сузака?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: От Туркестана до Сузака примерно 120 верст. От Сузака до Чу – 90 верст, дальше идет Голодная Степь, а за степью недалеко расположены волости; от Сузака до Чуйской и Курчуйской волостей – 300 верст.



Тов. Чепурнов: Когда Вы расстались с Лазо?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: С Лазо я расстался в Чите, когда он уехал на Прибайкальский фронт.



Тов. Востросаблин: Между рекой Чу и Туркестаном сколько имеется киргиз, которые могут вступить в ряды?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: В пяти волостях имеется 5 тысяч юрт, из которых можно набрать около тясячи. Сборными пунктами могут быть при волостных комиссаров. В степи волости Четокунур есть колодцы, трава и холмы.



Тов. Востросаблин: Много ли лошадей в этих волостях?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: В 1917 году был падеж скота, но все же и теперь лошадей есть в достаточном количестве, верблюдов имеется много.



Тов. Федермессер: Когда там образовалось ханство и сколько оно обнимало волостей?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: Два года тому назад там образовалось ханство, обнимающее 18 волостей на реке Чу и было нейтрально. Инициатором ханства был Асан-Ходжа Бек-Ходжин, который работал в Социалистической киргизской партии Уш-Жуз. Это ханство до сего времени держалось нейтрально, деятельность которого относилась к тому, чтобы успокоить киргизское население и прекратить грабежи. В последнее время в Атбасарском уезде появились казаки и, по слухам, теперь Хан ими взят в гор. Атбасар и какая участь этого Хана – мне неизвестно.



Тов. Федермессер: Сами киргизы имеют между собой трение и объединились ли они с приходом казаков?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: Трений нет, но есть так называемая баранта, которую разрешает местный бий, но особого трения нет. Волости Чуйская и Курчуйская живут очень дружелюбно и если понадобится для самообороны объединение всех то такое создастся в момент.



Тов. Саликов: Првительство Колчака пыталось ли делать мобилизацию мусульманского населения?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: После Советской власти Директория (правительство до Колчака) подписало Автономию Алаш-Орды и впоследствии распустила. Колчак просил, чтобы киргизы объединились против большевизма и поэтому была создана Комиссия, но Комиссия распалась и ничего не сделала и после этого началось давление Колчака против киргиз, но принудительной мобилизации не было. В Атбасаре на реке Ишим была проведена принудительная мобилизация и было мобилизовано до 500 человек, но все были настроены против казаков. Сделать же что-либо против этого было невозможно т.к. казаков там было очень много, а поэтому послать своих агитаторов также не удалось.



Тов. Востросаблин: Есть ли у Вас бывшие солдаты?



Тов. Диль-Мухаммед Адилев: Нет.



Постановили:

1. Преложить докладчику тов. Диль-Мухаммеду Адилеву разработать схему расположения этих аулов и кочевок с обозначением всех колодцев и родников и представить схему в Реввоенсовет.

/…/

РГВА

Ф.25859, О 1, Д.18, с. 81-82



Примечание:



АДИЛЕВ Динмухамед Абубакирович (1900-1930)

Родился в ауле N 3 Сарысуйского уезда Сырдарьинской обл. Казах Среднего жуза.

Расстр. в апр. 1930 г. в гор. Москва.

Отец – Абубакир Адилев (1882 г.р.), 10 янв. 1929 г. арест. 4 апр. 1930 г. приг. к 10 годам ИТЛ. Брат Аскар Адилев (1905 г.р.), 10 янв. 1929 г. арест. 4 апр. 1930 г. приг. к 10 годам ИТЛ.

Окончил Акмолинское начальное училище (1913 г.), Омскую гимназию (1918 г.). Учился в Туркестанском университете, г. Ташкент (1919-20 гг.).

Член организации учащихся "Бiрлiк", г. Омск (1914-17 гг.); член Акмолинского уездного казахского комитета, член бюро казахской молодежной организации "Жас казах/Молодой казах", г. Омск (1917 г.); член и активист комитетов партии "Алаш" (1917-18 гг.); преподаватель Казахского института народного образования, г. Ташкент, зав. Джетысуйским губоно (1918-20 гг.); инструктор Семипалатинского губкома партии (1920 г.); член коллегии и врид. наркома НКВД Казахской АССР (1920-21 гг.); начальник отдела НКВД КАССР, зам. полпреда КазЦИК при Сибревкоме, г. Омск (1921 г.); представитель КазЦИК в Сырдарьинской обл. и Аулие-Атинском уезде Туркестанской АССР (1921-23 гг.); преподаватель, директор Казахского института просвещения, на рук. работе в Наркомате просвещения ТАССР, Сырдарьинском облисполкоме, Ташкентском губсуде, Наркомате просвещения КАССР (1923-25 гг.); директор Казахского национального театра, г. Кзыл-Орда (1925-28 гг.); арест. в дек. 1928 г. ОГПУ СССР. На следствии дал обширные показания о существовании в Казахстане и Туркестане разветвленного антисоветского националистического подполья.

4 апреля 1930 г. выездной сессией коллегии ОГПУ СССР приг. к ВМН. Реаб. 14 нояб. 1988 г.



ВОСТРОСАБЛИН Александр Павлович (1857-1921)

Из дворян. Русский. Православный. Окончил Александровское военное училище (1877), служил в Керченской крепостной артиллерии, был командиром Очаковской (1905-1907) и Севастопольской крепостной артиллерии (1907-1910). С 1910 года - комендант крепости Кушка. Генерал-лейтенант царской армии (1914).

В 1917 г. поддержал сов. власть и руководил обороной крепости Кушка от белых (в крепости был укрыт "золотой запас" Закаспийской областной конторы Госбанка). Выборный (солдатами!) "председатель военного совета крепости". В 1918-19 - первый командир Ташкентских ком. курсов РККА. С янв. 1919 - член РВС Туркестанской Республики (как военспец). В авг. 1920 г. при невыясненных обстоятельствах (теракт или банальное ограбление) был выброшен из поезда, получил тяжелые ранения и вскоре умер. Посмертно награжден орденом Боевого Красного Знамени.



ФЕДЕРМЕССЕР Наум Яковлевич (1886-1959)

Род. в г. Севастополь. Еврей.

член РСДРП (большевиков) с мая 1904

Учился на факультете местного хозяйства и права САГУ, Ташкент (1926-27), не закончил.

участник восстания на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" и "Очаков" в 1905 году, Подвергался кратковременному аресту, находился под надзором полиции.

В 1914-17 - в царской армии, участник 1-й мировой войны;

В 1917 - выборный пред. дивизионного комитета и выборный командир (начальник) дивизии;

С 1918 - член Ташкентского совета;

С июля 1918 года - член Военно-революционного Штаба Туркестана

В 1919 году - комиссар по военным делам и член Реввоенсовета войск Туркестанской республики.

начальник и военком Отдельной Туркестанской пограничной дивизии;

Затем - на хоз. работе в системе ирригации и дорожного строительства Средней Азии. В 1937 г. арестован как "враг народа". До 1946 г. - в заключении. Реабилитирован в 1954 г. После освобождения работал слесарем, старшим механиком и мастером в МТС. Проживал на пенсии в г. Самарканд.



Подготовила:

АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва Источник - ЦентрАзия

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