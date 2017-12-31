Чем протесты в Иране могут грозить России? - И.Шамир

00:21 03.01.2018 В Иране в нескольких провинциальных городах в последние дни прошли демонстрации протеста, были и стычки с полицией.



Пока неясно, стихнут ли протесты через несколько дней, или разгорятся с новой силой и станут угрозой стабильности этого важного соседа и союзника России на сирийском театре военных действий, пишет КП.ру.



Это не майдан, и не Болотная. Протестуют не зажиточные средние классы; на демонстрациях не видно модных шубок и туфель "Гуччи", в отличие от того, что уже было в 2009 году в Тегеране или в 2011 в Москве.



Протестует простой народ, и он не свобод взыскует. Причина волнений - экономическая и вполне понятная. Зарплату платят с опозданием, высокая безработица, цены растут, жизнь становится дороже и труднее.



Народ не понимает, почему так трудно жить. Когда к власти пришли либеральные силы под руководством президента Роухани, они говорили, что сейчас договорятся с Западом, и жизнь станет легче. Действительно, с Западом либералы было договорились, некоторые санкции были сняты, нефть стала продаваться, но народу легче не стало - по ряду причин.



Либералы стали проводить либеральные реформы, а они, как водится, пошли на пользу богатым, не бедным.



Также правительство стало бороться с нелегальными банками, которые ссужали деньги под ростовщический процент. Появились в Иране и свои маленькие "МММ" - как в 90-е в России.



Бедный народ вовсю стал играть в эти финансовые пирамиды. Но из-за решений правительства нелегальные банки посыпались, рухнули и пирамиды - а с ними сгорели и деньги бедных вкладчиков. Это причины внутренние, но есть и внешние.



В США пришел к власти Трамп и практически восстановил режим санкций. Также Иран тащил на себе несколько лет войну в Сирии, которая стоила и стоит иранцам больших денег.



Появление российских ВКС спасло Дамаск, но иранские расходы не убавились. Иран поддерживает дружественные силы в Ираке, Йемене, Ливане и Газе. Стоят денег и курды, которых стараются мобилизовать американцы. Иран граничит с оккупированным американцами Афганистане, откуда идут беженцы, героин и проблемы.



Есть и большая объективная причина: Ирану противостоят Саудовская Аравия, Израиль и Соединенные Штаты. У них много денег, и они полны решимости сменить власть в Иране.



И хотя не они напрямую вызвали протесты, но очевидно, что противники Тегерана сразу же постарались их оседлать. Их агенты участвуют в демонстрациях и выкрикивают лозунги в стиле:



"Хватит кормить Сирию и Газу! Сперва позаботьтесь об иранцах!" Есть лозунги и покруче: "Долой кровавого диктатора Роухани, долой Рахбара (высший духовный авторитет, вроде патриарха)".



Вроде бы, вражеской агентуры не много. Судя по имеющимся видео, такие лозунги скандируют от силы 30–50 человек, а прочие безмолвствуют. Но западные СМИ раскручивают этот небольшой потенциал изо всех сил, имитируя массовость.



Президент Трамп уже потребовал не трогать демонстрантов, и вообще, по его мнению, пора бы уже пасть иранскому "режиму". (Законные власти, не выполняющие волю Вашингтона, называются "режимом", а попытки госпереворота, соответственно, именуются "сменой режима").



На самом популярном в Иране мессенджере "Телеграм" заработал канал, вещающий не то из Саудовской Аравии, не то и вовсе из штаб-квартиры ЦРУ в Лэнгли - он призывает нападать на полицию.



Канал объясняет в простой форме, как делать бутылки с зажигательной смесью ("коктейли Молотова"), и как бороться с "режимом". По требованию властей владелец "Телеграма" Павел Дуров перекрыл этот канал, власти отключили мобильный интернет, и стараются погасить волну протеста.



Сплоченности народа мешает то, что богатые продолжают богатеть, а подозрения в коррупции исходят не только от либералов, но и от бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада.



Иран находится в сложном положении. Саудиты не скрывают, что было бы не плохо завоевать Иран. Израиль подталкивает американцев воспользоваться случаем, чтобы лишить "Хамас", "Хезбаллу" и палестинцев (спонсируемых Ираном) опоры. Да и Трамп видит в Тегеране главное препятствие для реализации своего плана ликвидации палестинской проблемы.



Если события будут развиваться в нежелательном направлении, все достижения России в Сирии могут оказаться под ударом. А если Иран будет переведен в американский лагерь, последствия для России будут столь же тяжкими, как и после киевского майдана.



Пока рано петь за упокой. Но знать о грозящей опасности не помешает.



Исраэль Шамир



2 янв. 18 Источник - rusvesna.su

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