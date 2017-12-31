Додон отстранен от должности президента Молдовы

23:25 02.01.2018 Конституционный суд Молдавии отстранил Игоря Додона от власти





Конституционный суд Молдавии 2 января приостановил полномочия президента Игоря Додона, приняв решение по запросу группы депутатов от правящей коалиции.



Решение о временном отстранении Додона, согласно решению суда, необходимо для деблокирования процесса назначения новых министров в правительстве, кандидатуры которых на прошлой неделе президента Молдавии повторно отклонил.



Конституционный суд Молдавии пришел к выводу, что "президент сознательно отказался от кандидатур на должности министров" в связи с чем и объявил о "временной неспособности исполнять свои служебные обязанности", сообщает "Интерфакс".



Как отмечает сайт Первого канала, по законам Молдавии президент может отклонить предложенные кандидатуры только раз, затем президентские полномочия временно переходят к спикеру парламента, который и подписывает необходимые указы, таким образом, осенью был утвержден новый министр обороны.



Как сообщается, указы о назначении на должность новых министров будут подписаны премьером Павлом Филипом или спикером парламента Андрианом Канду.



Напомним, в конце 2017 года Игорь Додон заявил, что если намеченный курс не удастся воплотить в жизнь, то возможен самый худший сценарий для страны, когда спустя пять или шесть лет Молдавии просто может не быть.



Справка "СП"



Игорь Додон - государственный и политический деятель Молдавии, с 23 декабря 2016 года - президент страны. В 2006-2009 годах Додон руководил министерством экономики и торговли Молдавии. Игорь Николаевич Додон был депутатом парламента, председателем партии социалистов (2009−2016). Игорь Додон занимал пост первого вице-премьер-министра (2008−2009). Источник - svpressa.ru

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