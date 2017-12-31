С 1 января в Кыргызстане отменено мобильное рабство

23:14 02.01.2018 С нового года все абоненты сотовых компаний могут поменять оператора связи, сохранив при этом свой номер. Соответствующий закон "О внесении изменения в закон Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи" вступает в силу с 1 января 2019 года.



Согласно документу, услуга переносимости номеров предусматривает обязанность всех операторов мобильной связи и поставщиков услуг мобильной связи обеспечить абонентам возможность воспользоваться услугой переносимости номера, заключающуюся в возможности сохранения абонентом телефонного номера при замене оператора и/или поставщика услуги мобильной связи.



Бишкек. 1 января. КирТАГ – Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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