|С 1 января в Кыргызстане отменено мобильное рабство
23:14 02.01.2018
С нового года все абоненты сотовых компаний могут поменять оператора связи, сохранив при этом свой номер. Соответствующий закон "О внесении изменения в закон Кыргызской Республики "Об электрической и почтовой связи" вступает в силу с 1 января 2019 года.
Согласно документу, услуга переносимости номеров предусматривает обязанность всех операторов мобильной связи и поставщиков услуг мобильной связи обеспечить абонентам возможность воспользоваться услугой переносимости номера, заключающуюся в возможности сохранения абонентом телефонного номера при замене оператора и/или поставщика услуги мобильной связи.
Бишкек. 1 января. КирТАГ – Альбина Метерова.