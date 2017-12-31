Пресс-служба налогового комитета Узбекистана опровергла слухи об отставке своего 71-летнего начальника Парпиева

21:08 02.01.2018 Глава налогового комитета (ГНК) Узбекистана Батыр Парпиев не собирается уходить на покой, а напротив полон здоровья и энергии, собирается трудиться с еще большим рвением, чем прежде, сообщает узбекоязычный ресурс Xabar.



"29 декабря целым рядом интернет-изданий была распространена информация о том, что председатель налогового комитета Батыр Парпиев написал заявление о добровольном уходе со своей должности. Чтобы внести ясность, мы связались с пресс-службой ГНКУ. Согласно ее ответу, все подобные сообщения являются вымыслом и не соответствуют действительности", – цитирует издание слова сотрудника информслужбы комитета.



В настоящий момент в фискальной системе проводится целый ряд благоприятных реформ. Батыр Парпиев прекрасно себя чувствует и намерен приступить к исполнению своих обязанностей даже с еще большим рвением, нежели раньше, подчеркивается в ответе пресс-службы.



Напомним, в преддверии Нового года в некоторых СМИ и социальных сетях заговорили о возможной отставке влиятельного 71-летнего главного налоговика страны – генерал-лейтенанта Батыра Парпиева, который якобы еще два месяца назад обратился к президенту Шавкату Мирзиееву с заявлением о добровольном уходе со своего поста в связи с плохим самочувствием.



Информация о предположительном уходе главы ГКНУ в отставку появилась вслед за сообщениями о начале массовых "кадровых чисток" в данном ведомстве. Как известно, на одном из традиционных видеоселекторных заседаний 12 июля президент Шавкат Мирзиеев подверг отечественную налоговую службу жесткой критике за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и незаконные проверки, после чего в этой системе начались кадровые сокращения, осуществляемые на основании специального постановления главы государства.



Батыр Парпиев бессменно руководит Госкомитетом по налогам с 2004 года. Он является родственником (сватом) председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова, которого называют вторым по влиятельности чиновником страны, после президента.



После появления в соцсетях публикаций о возможном уходе Парпиева многочисленные пользователи дружным хором высказались за его скорейшую отставку. Комментарии пестрят гневными откликами об отвратительных действиях налоговиков, для которых при сборе податей хороши все средства, кроме законных. Источник - fergananews.com

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