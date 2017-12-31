|Пресс-служба налогового комитета Узбекистана опровергла слухи об отставке своего 71-летнего начальника Парпиева
21:08 02.01.2018
Глава налогового комитета (ГНК) Узбекистана Батыр Парпиев не собирается уходить на покой, а напротив полон здоровья и энергии, собирается трудиться с еще большим рвением, чем прежде, сообщает узбекоязычный ресурс Xabar.
"29 декабря целым рядом интернет-изданий была распространена информация о том, что председатель налогового комитета Батыр Парпиев написал заявление о добровольном уходе со своей должности. Чтобы внести ясность, мы связались с пресс-службой ГНКУ. Согласно ее ответу, все подобные сообщения являются вымыслом и не соответствуют действительности", – цитирует издание слова сотрудника информслужбы комитета.
В настоящий момент в фискальной системе проводится целый ряд благоприятных реформ. Батыр Парпиев прекрасно себя чувствует и намерен приступить к исполнению своих обязанностей даже с еще большим рвением, нежели раньше, подчеркивается в ответе пресс-службы.
Напомним, в преддверии Нового года в некоторых СМИ и социальных сетях заговорили о возможной отставке влиятельного 71-летнего главного налоговика страны – генерал-лейтенанта Батыра Парпиева, который якобы еще два месяца назад обратился к президенту Шавкату Мирзиееву с заявлением о добровольном уходе со своего поста в связи с плохим самочувствием.
Информация о предположительном уходе главы ГКНУ в отставку появилась вслед за сообщениями о начале массовых "кадровых чисток" в данном ведомстве. Как известно, на одном из традиционных видеоселекторных заседаний 12 июля президент Шавкат Мирзиеев подверг отечественную налоговую службу жесткой критике за незаконное вмешательство в деятельность субъектов предпринимательства и незаконные проверки, после чего в этой системе начались кадровые сокращения, осуществляемые на основании специального постановления главы государства.
Батыр Парпиев бессменно руководит Госкомитетом по налогам с 2004 года. Он является родственником (сватом) председателя Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустама Иноятова, которого называют вторым по влиятельности чиновником страны, после президента.
После появления в соцсетях публикаций о возможном уходе Парпиева многочисленные пользователи дружным хором высказались за его скорейшую отставку. Комментарии пестрят гневными откликами об отвратительных действиях налоговиков, для которых при сборе податей хороши все средства, кроме законных.