Тегеран дает отпор Трампу

15:10 02.01.2018 Скоро серьезные решения по Ирану придется принимать и Москве



Поступающие сообщения о событиях в Иране носят отрывочный характер. Однако они приобретают определенную системность, что позволяет сделать анализ и первичные выводы.



Итак, согласно новостям телеканала Al Arabia, ночью 1 января 2018 года тысячи протестующих собрались на улице Пастера в Тегеране, где расположена резиденция духовного лидера Ирана Али Хаменеи. Не ясно, намеревались ли они штурмовать здание или перед ними была поставлена задача проверить, где в настоящее время находится сам рахбар, поскольку ранее ходили слухи, будто он покинул столицу Ирана. До того силы правопорядка и Корпус стражей исламской революции усилили меры безопасности возле резиденции духовного лидера и на прилегающих к ней улицах. По всем признакам, стычек между ними и протестующими не произошло.



Напомним, что в связи с началом акций протеста на 1 января планировалось созвать чрезвычайное заседание парламента, однако на настоящий момент какой-либо информации по этому поводу не поступало. Это первое. Второе: на политической сцене обозначил свое присутствие президент Ирана Хасан Рухани. Впервые после начала протестов он публично заявил, что "народ имеет право на протест и критику в адрес правительства" и призвал участников выступлений "сосредоточиться на проблемах страны и улучшению жизни народа". Затем Рухани выступил с критикой президента США Дональда Трампа, утверждая, что тот "не имеет права сочувствовать иранскому народу, поскольку несколько месяцев назад назвал Иран "террористической страной".



Рухани также отметил, что волнения вызваны внутренними проблемами и пообещал активизировать работу по решению экономических вопросов. При этом президент добавил, что ситуацию в Иране нужно использовать для того, чтобы "найти глубинные причины проблем". Что касается США и некоторых других стран, в частности Саудовской Аравии, то их Рухани обвинил в подстрекательстве извне. Это реакция на то, что Вашингтон официально поддержал протестующих, а Трамп заявил, что для Ирана "пришло время для перемен". Таким образом, похоже, что президент начинает концентрировать власть в своих руках. Возможно, наступает момент перелома ситуации, умиротворения страстей, которые перестают получать новые импульсы.



Но купированы ли проблемы полностью? Ранее первый вице-президент Эссхак Джахангири выступил с предположением, что за протестами стоят - прежде всего - противники правительства, за которыми "стоит кто-то еще", но остается в силе и другая версия. Согласно ей, акции протеста были инициированы силами, ориентирующимися на консервативные круги иранской элиты с целью ослабить позиции Рухани. Ближайшие дни покажут, в какую сторону качнется ситуация в Иране. В этой связи мы решили обратить внимание на следующие моменты.



Протесты начались в Мешхеде на северо-востоке Ирана. В общей сложности они охватили сначала пять городов в провинции Хорасан - Разави, в масштабах всей страны - 63 города Ирана. Потом акции стали перемещаться с северо-востока на запад, где компактно проживают курды. К слову, численность курдского населения в Иране больше, чем в Иракском Курдистане. По данным турецких и западных источников, они имеют связи с Рабочей партией Курдистана (РКК). С 2004 года на территории Ирана действует "Партия свободной жизни Курдистана" (PJAK), которая выступает за политические и культурные права курдского населения Исламской Республики. Поэтому заинтересованные внешние силы, используя нынешнее протестное движение, могут предпринять попытку активизировать в Иране курдский фактор.



В отличие от другого национального и крупного по численности меньшинства - азербайджанцев, которые занимают различные и одновременно высокие посты в системе иранской власти - курды не принимают активного участия в политике и экономике страны. А во внешней политике сегодня если что и сближает Тегеран и Анкару, то это курдский вопрос, стремление Ирана и Турции предотвратить появление в регионе "нового Израиля". Хотя у Ирана был шанс воспользоваться таким важным фактором, как принадлежность курдов к иранскому миру, к чему Тегеран призывали многие иранские политики и политологи.



Курдская среда отстранена от Тегерана. Одновременно в восточных регионах Турции идет война Анкары системного и регулярного характера против курдов. По мнению некоторых экспертов, "сейчас это второй по масштабам военный конфликт после Афганистана". Вот почему "засветка" курдов в нынешних иранских протестах наводит на мысль о возможности начала или активизации процесса этнокультурного и регионального распада или фрагментации Ирана и Турции. Вместе с тем, если только приведут в движение курдов в Иране, неизбежно возникнет и азербайджанский вопрос, геополитическая тектоника в Закавказье придет в движение.



Не имея возможности поколебать позиции Ирана в Сирии, Ираке и Йемене, где Тегеран очевидно ведет по очкам, внешние силы могут попытаться расшатать ситуацию внутри Ирана, пользуясь объективными экономическими и социально-политическими проблемами. Если у Тегерана треснет тыл, то большая часть его успехов на Ближнем Востоке быстро обесценится. Если Иран устоит, то его в очередной раз представят мировому сообществу в качестве "диктатора" на Ближнем Востоке, который "душит демократию и свободу своего народа". Но есть возможность и другой игры, когда кто-нибудь за пределами Ирана сыграет на стороне Тегерана, перевернув ситуацию.



Вопрос в том, есть ли такие внешние силы. МИД России пока что заявил, что события в Иране являются внутренним делом и выразил надежду на то, что "ситуация не будет развиваться по сценарию насилия и кровопролития", а также высказал убеждение о недопустимости внешнего вмешательства в Иран, "дестабилизирующего обстановку". Однако этого недостаточно. Что-то нам подсказывает, что скоро Москве придется принимать более серьезные решения.



Станислав Тарасов Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514895000

Новости Казахстана

