Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты о семье первого президента

15:04 02.01.2018 Все сыновья в семье Каримовых имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук



На собственной странице фонда в Facebook появилось неизвестное до сей поры фото семьи Ислама Каримова.



Эта фотография семьи Каримовых была сделана в 1928 году, за десять лет до рождения Ислама Каримова. На ней изображены его родители Абдугани-ота (1894 г.р.), Санобар-ая (1902 г.р.), и их дети Мехринисо (1920 г.р.), Амонулло (1922 г.р.) и Ибодулло (1926 г.р.).



В семье было восемь детей - одна сестра Мехринисо и семеро братьев: Амонулло, Ибодулло, Арслан, Куддус, Икром, Ислам, Хуршид.



Абдугани-бобо работал служащим, был человеком строгим, требовательным к себе и другим, отличался суровостью. Он придерживался строгой дисциплины и порядка, того же требовал и от сыновей. Пользовался большим уважением в махалле.



Санобар-ая была домохозяйкой. Ее отец происходил из знатного рода, был мулла-шарифом, то есть благородным, образованным духовным служителем. Санобар-ая были присущи тяга к знаниям, память, светлый ум и терпение. Она на протяжении многих лет сохранила эти качества. Всю свою жизнь посвятила дому и семье.



Все сыновья в семье Каримовых имели высшее образование, трое из них окончили школу с золотой медалью, трое стали кандидатами наук - это Ибод Абдуганиевич, Куддус Абдуганиевич и Ислам Абдуганиевич. Это и по тем временам, и сейчас - уникальный случай. Позже Ислам Каримов получил степень академика.



Все братья отличались феноменальной памятью. Это была семейная черта. Братья устраивали между собой соревнования: кто наизусть точно расскажет только что прочитанный текст. В последующем кто-то стал преподавателем вуза, кто-то судьей, служащим, ученым и… президентом.



Для этой семьи образование сыновей всегда было на первом месте. Верность этой жизненной позиции подтвердило само время. Источник - Sputnik

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514894640

Новости Казахстана

