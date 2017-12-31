Турция выпустит облигации в рублях и юанях в 2018 году

15:02 02.01.2018 В 2018 году Анкара собирается проверить рублевый рынок облигаций



Вице-премьер Турции Мехмет Шимшек заявил, что республика собирается в 2018 году выпустить облигации в рублях и юанях, сообщает 2 января турецкое здание Gercek Undem.



В 2018 году Анкара собирается проверить рублевый рынок облигаций, сообщил Шимшек.



"Мы сейчас нацелены на новые страны с серьезными фондовыми накоплениями. Мы изучили рынок рублевых облигаций, первая реакция положительная, в 2018 году мы попробуем предложить наши облигации", - заявил Шимшек.



Кроме того, по словам Шимшека, Турция собирается выпустить облигации в китайской национальной валюте.



"Мы решили выйти на рынок облигаций в Китае. Мы будем развивать наши отношения через финансовые операции с китайским банком ICBC", - добавил вице-премьер Турции



Напомним, 13 декабря ИА REGNUM сообщало, что Турция в 2018 году собирается увеличить российский турпоток. Эксперты турецкой авиационной отрасли планируют, что турпоток из России вырастет на 15?20%.



Турецкие эксперты считают, что в 2017 году в страну прибыли не менее 5 млн российских туристов, и это не предельная цифра. Источник - REGNUM

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