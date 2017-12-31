Джихадисты Кашмира против националистов: когда взорвется Индия?

15:00 02.01.2018 Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 25 - 31 декабря 2017 года стали: папа Франциск призвал христиан быть благодарными; католицизм против пост-правды; копты-христиане боятся "заботы" о них Конгресса США; Египет хочет законодательно преследовать атеистов; канцлер Курц нашел время и пришел к примасу Австрии и другое.



Обращаясь к верующим в последний день уходящего года, папа Римский Франциск отметил: эта вечерня "дышит атмосферой полноты времен", ибо она побуждает нас созерцать и чувствовать великий дар воплощенного Слова, которое "принесло полноту времени миру и человеческой истории", рассказывает Radio Vaticana (Ватикан). Первой из людей, отметил понтифик, это чувство испытала Пресвятая Богородица в своем смиренном сердце и в плоти, исполненной Святым Духом. От Матери Христа Церковь унаследовала внутреннее восприятие полноты времен, и единственным человеческим ответом верующих - достойным величайшего дара Бога - является чувство благодарности. К сожалению, отметил папа, время 2017 года, которое Бог даровал нам цельным и здравым, мы, люди, во многом растратили и изранили делами смерти, ложью и несправедливостью: "Вопиющим знаком этой повторяющейся и абсурдной гордыни являются войны, а также большие и малые преступления против жизни, истины, братства, чреватые многочисленными формами человеческой, социальной и экологической деградации. За все это мы хотим и должны принять ответственность перед Богом, братьями и перед всем творением". Но сегодня, отметил Франциск, берет верх благодать Иисуса Христа и ее отражение в Пресвятой Деве Марии. Епископ Рима отметил, что он испытывает симпатию и благодарность всем римлянам, которые своими малыми, но драгоценными жестами заботятся о благе Вечного города. Свою действенную любовь к Риму они каждый день выражают без шумихи и рекламы, в стиле практического гражданского воспитания, внося таким образом свой молчаливый вклад в общее благо. Папа Франциск подчеркнул, что он также чувствует большое уважение к родителям, учителям и всем воспитателям, которые в таком же стиле стараются подготовить детей и молодежь к гражданскому восприятию и этике ответственности, помогая им чувствовать себя частью целого, проявлять заботу и интересоваться окружающей действительностью. Об этих людях не говорят в новостях, отметил понтифик, но они составляют большинство жителей итальянской столицы. Многие из них живут в сложных экономических условиях, но они не причитают, не питают обид и недовольства, однако каждый день стремятся вносить свой вклад, чтобы немного улучшить ситуацию, подчеркнул Франциск.



Углубление отношений с лютеранами и православными, укрепление экуменизма святых и мучеников - это основные плоды уходящего года, заметил кардинал Курт Кох, председатель Папского совета по содействию христианскому единству. Он подчеркнул, что 2017 год был насыщен важными событиями и встречами с точки зрения экуменического диалога. Исключительным стало 500-летие Реформации. Если раньше воспоминание этого события всегда сопровождалось антикатолической полемикой, то в этом году лютеране пригласили католиков отметить его совместно. "В прошлом между нами было много конфликтов, мы познали разделение Церкви, даже ужасные войны, и за эту историю мы должны просить прощения. Прощение очень важно сегодня. Посмотрим на войны между суннитами и шиитами в исламском мире: надо признать, что мы делали то же самое, и должны покаяться за это", - сказал кардинал Кох. Говоря об отношениях с Русской православной церковью, иерарх отметил важное значение паломничества реликвий святого Николая Чудотворца в Россию. Они были доставлены из итальянского Бари в Санкт-Петербург и Москву по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "После встречи с папой патриарх встретил сильное сопротивление, в том числе внутри РПЦ. Но благодаря присутствию реликвий, он мог сказать: вот первые плоды встрече в Гаване, и это очень помогло изменить мышление. Экуменизм святых открывает возможности, чтобы включить в диалог верующих. Это прекрасно, что встречаются руководители Церквей, но если народ не будет включен, мы не сможем идти вперед", - сказал кардинал.



Диалог всегда возможен и надо способствовать ему несмотря на препятствия, особенно в мире, где насильственные действия все чаще совершаются во имя Бога или религии, заметил кардинал Жан-Луи Торан, председатель Папского совета по межрелигиозному диалогу. Подводя итоги уходящего года, он подчеркнул важность укрепления сотрудничества между Святым престолом и университетом Аль-Азхар - главным институтом суннитского ислама, который находится в Египте. В апреле это учебное заведение посетил папа Франциск, где выступил на Международной мирной конференции, посвященной борьбе с религиозным экстремизмом. Наиболее знаковым событием года в сфере межрелигиозного диалога кардинал назвал встречу папы с Ахмедом аль-Тайибом, высшими имамом университета Аль-Азхар, которая состоялась 7 ноября в Ватикане. "По ее окончанию Франциск пригласил шейха на обед в Дом святой Марты, куда оба они пошли пешком, продолжая разговор во время прогулки. Таким образом усилия папы и наши конкретизировались в этот плодотворный визит суннитского религиозного лидера, который прошел в дружеской атмосфере", - сказал иерарх. Кардинал Торан убежден, что несмотря на трудности, которые существуют в отношениях между религиями, возможно жить в мире, и это показывает понтифик, который ежедневно подчеркивает важность взаимного уважения между верующими различных традиций. "Это касается не только мусульман, но, например, также буддистов, что он продемонстрировал во время недавнего путешествия в Азию", - добавил монсеньор. Комментируя решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, кардинал подчеркнул, что несмотря на это остается надежда на прочный мир на Ближнем Востоке и заметил, что именно в тот день, когда Трамп объявил о своем решении, была создана рабочая группа по межрелигиозному диалогу между Палестиной и Святым престолом.



В последние десятилетия католицизм, но в большей степени христианство, должен был противостоять новому феномену, релятивизму, который сомневался в самом существовании истины, пишет L"Osservatore Romano (Ватикан). Это было непросто, но, по крайней мере, существовал явный контраст между теми, кто верил в истину, и теми, кто отрицал саму ее возможность. Сегодня релятивизм заменила так называемая пост-правда, близкая родственница его, с которой труднее бороться, потому что она неуловима и распространена. Тем более что эта пост-правда, которая, по мнению французского философа Марселя Гоше, является прелюбодейнейшей дочерью политической корректности, претендует на то, чтобы быть более достоверной. Именно потому, что представляет собой альтернативу официальному высказыванию. Некоторые сторонники пост-правды, следуя практике, которая, конечно же, не нова в мире средств массовой информации, ограничиваются, например, распространением и подчеркиванием только тех фраз папы Франциска, что кажутся им соответствующими образу, выстроенному СМИ в отношении понтифика. Говоря проще, они замалчивают все, что может быть доказательством мысли, согласующейся с христианской традицией. Вместо этого они умножают утверждения - в том числе, извлекая их из контента - которые подходят для демонстрации образа "прогрессивного понтифика". Их влияние не следует недооценивать: даже если сегодня каждый человек может очень легко восстановить оригинальные слова папы, лишь очень немногие делают это, потому что большинство предпочитает вслепую доверять средствам массовой информации и кричащим заголовкам. И если выдергивание отдельных фраз не может считаться чем-то совершенно новым, в наличии информативный механизм, характерный для пост-правды: беспрецедентный вал ложных речей папы Франциска. Эти "выступления" часто распространяются на испанском языке в попытке сделать их более достоверными, они все более и более "революционные" и "непредсказуемые". И эти ложные рассуждения распространяются по социальным сетям, по какой причине кажутся более надежными, чем официальные коммуникации, исходящие от Святого престола.



"Забота" американских конгрессменов о коптских христианах в Египте вызвала тревогу у самих коптских христиан, передает Agenzia Fides (Ватикан). Шесть законодателей представили в Конгресс США проект резолюции, в которой после краткого описания состояния христианских общин в Египте предлагается напомнить египетскому правительству о необходимости "проведения серьезных реформ, чтобы гарантировать коптским христианам одинаковые права и те же возможности, как и всем прочим гражданам Египта". В частности, настоятельно рекомендуется принятие египетскими властями реформы образования, которая бы гарантировала "преподавание всех религий", а также "политической реформы, гарантирующей соблюдение прав человека, свобод и верховенство закона". Негативно воспринял эту инициативу Хафез Абу Саад, член Национального совета по правам человека. Активист, известный за пределами Египта кампаниями в защиту гражданских прав на своей родине, сказал, что действия конгрессменов следует рассматривать только как инструмент, используемый Вашингтоном для политического давления на египетское правительство и, возможно, чтобы оправдать будущее сокращение американской экономической помощи Египту. По словам Саада, в его стране в настоящее время нет возведенной в институт "дискриминации" против христиан, а "сектантское насилие" и "запугивания коптов" нельзя отнести к деятельности Каира. Член египетского парламента, представляющая коптскую христианскую общину, профессор Сюзи Адли Нашед считает, что проект резолюции представляет собой своего рода политическое возмездие за позицию Каира, выступающего против признания американцами Иерусалима столицей Израиля. По словам депутата Имама Гада, также возможно, что за инициативой стоят "экстремистские круги коптской диаспоры", которые спекулируют на несчастных случаях и хорошо известных сектантских атак, которые правительство не скрывает и старается минимизировать. "Это вмешательство, - добавил коптский парламентарий, - не помогает утверждать верховенство закона и принцип равноправного гражданства в Египте".



"Неверная" норма, вызванная "политизированной" кампанией. Так представитель Католической церкви в Египте отец Рафик Грейч прокомментировал AsiaNews (Рим, Италия) внесенный в египетский парламент законопроект о криминализации атеизма. В стране, где проживает почти 95 миллионов человек, с мусульманским большинством (коптские христиане составляют около 10%), атеистами являются около двух миллионов человек и в основном это выходцы из семей мусульман. Против них выступил депутат Амр Хамруш, осудивший явление, "широко распространенное в обществе под видом свободы мысли, но на самом деле совершенно неверное". Он уже получил поддержку исламского фундаменталистского крыла и университета Аль-Азхар. Мало того, что атеисты "должны подвергаться судебному преследованию" в законном порядке. Атеистов также следует рассматривать как тех, кто "презирает религию" и "пытается оскорблять авраамические религии". Против законопроекта выступили правозащитники и активисты, назвав его противоречащим Конституции. Это мнение разделяет и отец Рафик. "Мы, католики, твердо заявляем, что свобода совести и религии должна быть для всех, - говорит священник. - Никто не имеет права навязывать свои мысли другим, хотя некоторые хотят показать, что они на стороне религии".



Руководители евангельских Церквей оказали решающее влияние на решение Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, считает Terrasanta.net (Милан, Италия). На этот сектор протестантизма в США приходится около четверти населения страны. В так называемом "библейском поясе" христиане-сионисты предлагают поддержку Израиля, которая выходит за рамки политического измерения. Они организуют торжества в честь Израиля, полностью поддерживают требования израильтян и их поселения на спорных территориях, причем, больше, чем многие евреи. Согласно опросу, проведенному исследовательским центром Pew в 2013 году, процент евангельских христиан, считающих, что Израиль является землей, данной Богом евреям, явно выше, чем процент американских евреев. Главным политическим следствием этого является полное безразличие к палестинскому вопросу, что не способствует какой-либо посреднической роли США в конфликте.



В Кашмире, единственном преимущественно мусульманском штате в Индии, соблазн джихада набирает силу, предупреждает La Croix (Париж, Франция). Среди второго поколения восставших за независимость есть те (число их колеблется от 200 до 300 человек, как заявляет полиция), кто сейчас призывают к созданию халифата на территории между Индией и Пакистаном. Некоторые даже используют стандарты ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или "Аль-Каиды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Религия все больше входит в лексикон повстанцев, отмечает офицер разведки, отвечающий за противодействие экстремистам, и добавляет: "В Кашмире существует риск радикализации, как и в других странах мира". Движение джихадистов выставило перед собой Закира Рашида Бхата по прозвищу "Муса", выходца из хорошей семьи, видеоролики с которым обошли социальные сети. Этот бывший ученик инженерной школы командует ячейкой "Ансара Газват-уль-Хинд", созданной после раскола с традиционными мятежниками. Новая структура была публично обозначена как часть сети "Аль-Каида" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И это впервые в истории Кашмира, где национальные претензии всегда преобладали над исламистской идеологией. Прежде, чем уйти в джихадисты в 2013 году, Бхат жил в деревне Ноорпора в роскошном доме. Его семья неоднократно рассказывала о "унизительном" эпизоде, который мог подтолкнуть его к восстанию: задержание полицией. Это было в 2010 году. Несовершеннолетнего подростка подозревали в том, что он один из тех метателей, которые забрасывают камнями полицию во время демонстраций. Но обратившись к джихадистам, харизматичный юноша еще сильнее опозорил свою семью, чем задержаниями. "Закир сделал свой выбор, у нас нет ничего общего с ним, мы продолжаем жить", - говорит Абдул, его отец. По словам местного журналиста, раньше семья Бхата гордилась тем, что вырастила известного повстанца, но "теперь родители стыдятся его". Переход от героя в "чумного" произошел в тот день, когда Закир объявил публично, что "националистическая борьба запрещена исламом". Восстание в Кашмире должно состояться исключительно во имя ислама, чтобы установить в штате шариат. Радикальный исламизм продолжает напрягать лидеров традиционного движения за независимость. Однако представляется все труднее отрицать появление радикального исламизма в регионе, известном своими суфийскими традициями, духом терпимости и мирными отношениями между адептами разных религий. "Молодежная безработица, трудности с трудоустройством выпускников на рынке и ослабление семей делают молодежь более уязвимой перед радикальными идеями", - предупреждает социолог Мухаммад Пирзада, профессор Университета Сринагара. Сколько кашмирцев увлекут идеи джихадизма? "Религия всегда была фактором мобилизации кашмирских сепаратистов, - говорит правозащитник Хуррам Парвез. - Теперь она стала еще более важной движущей силой, когда правящая партия на федеральном уровне, Индийская народная партия (BJP), благоприятствует индусам в ущерб мусульманам. Риск радикализации нельзя отрицать, хотя он остается маргинальным среди повстанцев. Немногие последовали за Закиром "Мусой".



Примас Австрии и архиепископ Вены, кардинал Кристоф Шенборн принял нового австрийского канцлера Себастиана Курца, информирует Vatican insider (Турин, Италия). Мы должны избегать "примитивной игры", говоря, что "все ошибки исходят из Брюсселя, а все хорошее - от Австрии", предостерег кардинал. 31-летний Курц, лидер Австрийской народной партии (OVP, правый центр), сформировал правительство с Австрийской партией свободы (FPO, крайне правые) после победы на выборах в октябре 2017 года, сместив ось политики Вены вправо, в частности по такому вопросу как миграция. Курц накануне Рождества отправился во дворец архиепископа, тем самым продолжив традиции прежних канцлеров. Новый глава правительства неоднократно встречался с архиепископом Вены, когда был государственным секретарем по вопросам интеграции и министром иностранных дел. В этих случаях тема защиты христиан на Ближнем Востоке была одной из самых актуальных. Правительство Австрии заявило, что для канцлера "обмен и диалог" с Церковью "очень важен". В одном из интервью Шенборн призвал к ответственной проевропейской политике. Кардинал приветствовал тот факт, что кабинет Курца разделяет этот курс и готов "взять на себя европейские обязанности". Архиепископ подчеркнул, что "Австрия и Европейский союз нужны друг другу, даже если иногда возникают споры".



В обзоре использованы материалы - официальных СМИ Ватикана Radio Vaticana, Vatican News и L"Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L"Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома "Стражи Святой земли" Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; информационного сайта портала Milites Christi Imperatoris Католицький Оглядач; портала ордена францисканцев Рускатолик.рф; российского католического портала Gaudete; российской католической газеты Сибирская католическая газета.



Станислав Стремидловский Источник - REGNUM

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