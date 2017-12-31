Индия закупает у России свыше 200 высокоточных авиабомб

14:59 02.01.2018 Министр обороны Индии Нирмала Ситхараман одобрила предложение о закупке у РФ 240 авиационных бомб для ВВС страны, говорится в заявлении ведомства.



"Предложение касается закупки 240 бомб у российской компании „Рособоронэкспорт" на общую сумму 12 миллиардов 540 миллионов рупий (порядка 196 миллиона долларов). Эти бомбы, входящие в категорию высокоточного оружия, уже используются военно-воздушными силами Индии.



Данная сделка призвана восполнить недостаток высокоточного оружия в арсенале индийских ВВС, а также усилить их наступательную способность", - сказано в заявлении.



Еще одно предложение, которое было одобрено министром обороны Индии, касается закупки у Израиля 131 ракеты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Barak, а также сопутствующего оборудования. Общая сумма сделки составляет 4,6 миллиарда рупий (почти 72 миллиона долларов).



"Эти ракеты относятся к классу „земля-воздух", они используются на ЗРК морского базирования для поражения противокорабельных ракет", - отметили в ведомстве. Источник - РИА Новости

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