В Киеве протестующие побили начальника полиции Ценова (видео)

14:56 02.01.2018 Беспорядки на митинге с требованием расследовать убийство правозащитницы в Киеве



В эти минуты у главного управления МВД Украины в Киеве идет митинг с требованиями должным образом расследовать убийство правозащитницы Ирины Ноздровской, о котором ранее сообщала "Русская Весна".



Именно на этот митинг звал украинцев Михо Саакашвили.



Собравшиеся в Киеве протестующие настроены весьма радикально и уже напали на вышедшего к ним главу Управления нацполиции в Киевской области Дмитрия Ценова.



В тот момент, когда Ценов рассказывал о ходе расследования, его начали толкать и хватать несколько человек (см. видео ниже).



До этого начальник областной нацполиции успел рассказать, что на сегодняшний момент следствие допросило по факту убийства около 50-ти человек, в том числе, бывшего жениха Ноздровской.



Напомним, что тело молодой женщины, которая пропала в конце декабря 2017 года, было обнаружено в реке под Киевом 1 января. По одной из версий, убийство женщины может быть связано с ее профессиональной деятельностью.



СМИ напоминают, что после того, как Ноздровская добилась, чтобы Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, виновный в ДТП, в котором погибла ее сестра - не вышел на свободу по амнистии, ей стали поступать угрозы от него и его близких.





Источник - Русская весна

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