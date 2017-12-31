 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.01.2018
15:10  Тегеран дает отпор Трампу
15:06  "Северный поток-2" ждут обходные маневры, - М.Безчастная
15:04  Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты о семье первого президента
15:02  Турция выпустит облигации в рублях и юанях в 2018 году
15:00  Джихадисты Кашмира против националистов: когда взорвется Индия?
14:59  Индия закупает у России свыше 200 высокоточных авиабомб
14:56  В Киеве протестующие побили начальника полиции Ценова (видео)
14:32  Жертвы плова или алкоголя? В Худжанде расследуют факт отравления местных жителей
13:48  США отрабатывают санкционные атаки на Казахстане перед ударом по России
12:22  Произойдет ли в 2018 году раскол ЕС? - Кристиан Ортнер
12:15  АСЕАН по-узбекски. Новые амбиции Ташкента в Центральной Азии, - Р.Саттаров
12:14  Три полу-грации Портман, Стоун и Бланшетт основали в США "Движение по борьбе с домогательствами"
12:11  Автору 1-го памятника Аркадагу скульптору Бабаеву присвоено звание "Почетный старейшина туркменского народа"
12:02  Молчание волков. Зачем мы продаем новейшие С-400 Саудовской Аравии? - Эдуард Лимонов
11:39  Трамп подстрекает персов: "Иранский народ нуждается в еде и свободе, настало время для перемен"
11:04  Бишкек. Инфаркт убил депутата Парламента Киргизии Жыргалбека Калмаматова
11:01  Беспорядки в Иране координируются США и Израилем с территории Азербайджана, - Исмаил Шабанов
10:54  Кого греет тлеющая Испания? - Регнум
09:13  Ситуация в Иране вряд ли приведет к смене режима, - В.Сажин
08:21  Врагам Ирана лучше не стремиться к смене режима в стране, - Саймон Тисдалл
07:26  С 1 января в Узбекистане крепко подорожал алкоголь. Повышение составит порядка 25%
02:18  Каталонский новогодний презент. Что показали внеочередные выборы в Каталонии, - Петр Андрушевич
01:18  Ким Чен Ын: "Ядерная кнопка всегда на моем столе"
Понедельник, 01.01.2018
21:12  В Киевской области найдено тело утопленной известной правозащитницы Ирины Ноздровской
15:52  "Вся в слезах и в губной помаде...", - текст заявления экс-кыр-политика Бабанова
15:50  С нового года в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета
12:48  В Иране пока все плохо. Власть в стране на грани, - Ст.Тарасов
12:46  США против Северной Кореи или против России и Китая? - А.Кошкин
12:41  Четыре года войны: к какой жизни начал привыкать Донбасс, - Р.Замдыханов
10:01  Женился на подследственной, пытался убить родного сына... Автобиография начальника ГПУ УзбССР Х.Петросьяна, 1931 г., архив
09:40  В Кыргызстане с нового года при рождении ребенка государство будет платить родителям "суйунчу"
09:34  В 2017 году Узбекистан сократил экспорт хлопка на 18,6 процента
08:49  2018 год станет решающим в развитии Узбекистана, - Ш.Мирзиеев
08:44  За ее преданность, как верного стража туркменского очага, - новогодний тост Аркадага
08:42  "Мы достигли важного рубежа – родился...", - праздничная речь Елбасы
08:38  "Очистим страну от коррупции!", - новогоднее обращение С.Жээнбекова
08:36  "Уверен, что отважная, мужественная и патриотическая молодежь...", - поздравление Э.Рахмона
08:33  Предновогодняя психическая атака на Россию, - В.Катасонов
06:48  "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", - у страны Аркадага новый девиз на весь 2018 собачий год
00:05  Шаурма слетала в стратосферу и вернулась (видео)
Воскресенье, 31.12.2017
22:11  "Валенки от Навального" или возмездие для провокатора, - Р.Устраханов
19:39  "Elementarlyq matematika". В Казахстане начали печатать учебники на латинице
18:26  США теряют влияние, - Фарид Закария
14:17  Из-за ошибки правительства в Бишкеке срочно собирают КырПарламент на внеочередное заседание - забыли ратифицировать Таможенный кодекс ЕЭС
13:15  Куньминский международный марафон ШОС выиграл кыргыз Адилет Кыштакбеков. Молодец!
12:20  Казахи и узбеки против туркмен. Как большевики "советизировали" Хивинское ханство. 1919 год (история, архив)
11:15  Вулкан. В Израиле проговорились про совместный с США тайный план дестабилизации Ирана, - Л.Ивашов
11:01  Кыргызский недо-президент Бабанов сдает депутатский мандат и уходит из политики
10:30  Власти Таджикистана объявили 2018 год "годом ремесленников" и освободили их от налогов
01:36  Труба-2017: Газ сильнее санкций. Несмотря на противодействие США, Россия нарастила экспорт и строит магистрали
01:31  Устроившего танцы на дороге в Жанаозене Деда Мороза оштрафовали
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Таджикистан   | 
Жертвы плова или алкоголя? В Худжанде расследуют факт отравления местных жителей
14:32 02.01.2018

В канун нового года четверо жителей Худжанда скончались в результате тяжелого пищевого отравления, еще четверо человек госпитализированы.

По данным УМВД Согдийской области, вскрытие должно определить причины смерти этих жителей, возраст которых составлял от 57 до 67 лет. Акбар Шарифов, пресс-секретарь УМВД по Согду сообщил 2 января в беседе с Радио Озоди, что органы прокуратуры Худжанда приступили к расследованию данного факта.

"30 декабря местные жители отмечали приближение Нового года в приусадебном участке одного из жителей 19-го микрорайона, ели плов, выпивали, но мероприятие закончилось трагически: четверо человек скончались от отравления, четверо других – госпитализированы", - сказал Шарифов.

Некоторые местные жители считают, что причиной смерти, скорее всего, стало употребление некачественного алкоголя. Ранее сообщалось, что причиной смерти могло стать употребление плова.

Один из родственников 56-летнего Тохира Носирова, скончавшегося после праздничной трапезы, сообщил 1 января, что местные жители отмечали новый год в приусадебном участке одного из жителей 19-го микрорайона и приготовили плов. По его словам, хозяева участка - муж и жена - уже несколько лет занимались продажей алкоголя и сборы любителей спиртного в этом участке проходили довольно часто.

"Жертвами отравления стали завсегдатаи этого участка", - добавил он.

Похороны жертв трапезы состоялись 31 декабря.

По словам собеседника, некоторые из родных погибших заявили, что не согласны с результатами медэкспертизы и собираются подать в суд на хозяев приусадебного участка. Некоторые считают, что причиной смерти, скорее всего, стало употребление некачественного алкоголя.

В прошлом году накануне новогоднего праздника двое жителей 19-го микрорайона Худжанда скончались после употребления некачественного алкоголя.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514892720
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  