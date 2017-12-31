Жертвы плова или алкоголя? В Худжанде расследуют факт отравления местных жителей

14:32 02.01.2018 В канун нового года четверо жителей Худжанда скончались в результате тяжелого пищевого отравления, еще четверо человек госпитализированы.



По данным УМВД Согдийской области, вскрытие должно определить причины смерти этих жителей, возраст которых составлял от 57 до 67 лет. Акбар Шарифов, пресс-секретарь УМВД по Согду сообщил 2 января в беседе с Радио Озоди, что органы прокуратуры Худжанда приступили к расследованию данного факта.



"30 декабря местные жители отмечали приближение Нового года в приусадебном участке одного из жителей 19-го микрорайона, ели плов, выпивали, но мероприятие закончилось трагически: четверо человек скончались от отравления, четверо других – госпитализированы", - сказал Шарифов.



Некоторые местные жители считают, что причиной смерти, скорее всего, стало употребление некачественного алкоголя. Ранее сообщалось, что причиной смерти могло стать употребление плова.



Один из родственников 56-летнего Тохира Носирова, скончавшегося после праздничной трапезы, сообщил 1 января, что местные жители отмечали новый год в приусадебном участке одного из жителей 19-го микрорайона и приготовили плов. По его словам, хозяева участка - муж и жена - уже несколько лет занимались продажей алкоголя и сборы любителей спиртного в этом участке проходили довольно часто.



"Жертвами отравления стали завсегдатаи этого участка", - добавил он.



Похороны жертв трапезы состоялись 31 декабря.



По словам собеседника, некоторые из родных погибших заявили, что не согласны с результатами медэкспертизы и собираются подать в суд на хозяев приусадебного участка. Некоторые считают, что причиной смерти, скорее всего, стало употребление некачественного алкоголя.



В прошлом году накануне новогоднего праздника двое жителей 19-го микрорайона Худжанда скончались после употребления некачественного алкоголя. Источник - rus.ozodi.org

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