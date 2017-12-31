 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.01.2018
15:10  Тегеран дает отпор Трампу
15:06  "Северный поток-2" ждут обходные маневры, - М.Безчастная
15:04  Фонд Ислама Каримова обнародовал новые факты о семье первого президента
15:02  Турция выпустит облигации в рублях и юанях в 2018 году
15:00  Джихадисты Кашмира против националистов: когда взорвется Индия?
14:59  Индия закупает у России свыше 200 высокоточных авиабомб
14:56  В Киеве протестующие побили начальника полиции Ценова (видео)
14:32  Жертвы плова или алкоголя? В Худжанде расследуют факт отравления местных жителей
13:48  США отрабатывают санкционные атаки на Казахстане перед ударом по России
12:22  Произойдет ли в 2018 году раскол ЕС? - Кристиан Ортнер
12:15  АСЕАН по-узбекски. Новые амбиции Ташкента в Центральной Азии, - Р.Саттаров
12:14  Три полу-грации Портман, Стоун и Бланшетт основали в США "Движение по борьбе с домогательствами"
12:11  Автору 1-го памятника Аркадагу скульптору Бабаеву присвоено звание "Почетный старейшина туркменского народа"
12:02  Молчание волков. Зачем мы продаем новейшие С-400 Саудовской Аравии? - Эдуард Лимонов
11:39  Трамп подстрекает персов: "Иранский народ нуждается в еде и свободе, настало время для перемен"
11:04  Бишкек. Инфаркт убил депутата Парламента Киргизии Жыргалбека Калмаматова
11:01  Беспорядки в Иране координируются США и Израилем с территории Азербайджана, - Исмаил Шабанов
10:54  Кого греет тлеющая Испания? - Регнум
09:13  Ситуация в Иране вряд ли приведет к смене режима, - В.Сажин
08:21  Врагам Ирана лучше не стремиться к смене режима в стране, - Саймон Тисдалл
07:26  С 1 января в Узбекистане крепко подорожал алкоголь. Повышение составит порядка 25%
02:18  Каталонский новогодний презент. Что показали внеочередные выборы в Каталонии, - Петр Андрушевич
01:18  Ким Чен Ын: "Ядерная кнопка всегда на моем столе"
Понедельник, 01.01.2018
21:12  В Киевской области найдено тело утопленной известной правозащитницы Ирины Ноздровской
15:52  "Вся в слезах и в губной помаде...", - текст заявления экс-кыр-политика Бабанова
15:50  С нового года в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета
12:48  В Иране пока все плохо. Власть в стране на грани, - Ст.Тарасов
12:46  США против Северной Кореи или против России и Китая? - А.Кошкин
12:41  Четыре года войны: к какой жизни начал привыкать Донбасс, - Р.Замдыханов
10:01  Женился на подследственной, пытался убить родного сына... Автобиография начальника ГПУ УзбССР Х.Петросьяна, 1931 г., архив
09:40  В Кыргызстане с нового года при рождении ребенка государство будет платить родителям "суйунчу"
09:34  В 2017 году Узбекистан сократил экспорт хлопка на 18,6 процента
08:49  2018 год станет решающим в развитии Узбекистана, - Ш.Мирзиеев
08:44  За ее преданность, как верного стража туркменского очага, - новогодний тост Аркадага
08:42  "Мы достигли важного рубежа – родился...", - праздничная речь Елбасы
08:38  "Очистим страну от коррупции!", - новогоднее обращение С.Жээнбекова
08:36  "Уверен, что отважная, мужественная и патриотическая молодежь...", - поздравление Э.Рахмона
08:33  Предновогодняя психическая атака на Россию, - В.Катасонов
06:48  "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути", - у страны Аркадага новый девиз на весь 2018 собачий год
00:05  Шаурма слетала в стратосферу и вернулась (видео)
Воскресенье, 31.12.2017
22:11  "Валенки от Навального" или возмездие для провокатора, - Р.Устраханов
19:39  "Elementarlyq matematika". В Казахстане начали печатать учебники на латинице
18:26  США теряют влияние, - Фарид Закария
14:17  Из-за ошибки правительства в Бишкеке срочно собирают КырПарламент на внеочередное заседание - забыли ратифицировать Таможенный кодекс ЕЭС
13:15  Куньминский международный марафон ШОС выиграл кыргыз Адилет Кыштакбеков. Молодец!
12:20  Казахи и узбеки против туркмен. Как большевики "советизировали" Хивинское ханство. 1919 год (история, архив)
11:15  Вулкан. В Израиле проговорились про совместный с США тайный план дестабилизации Ирана, - Л.Ивашов
11:01  Кыргызский недо-президент Бабанов сдает депутатский мандат и уходит из политики
10:30  Власти Таджикистана объявили 2018 год "годом ремесленников" и освободили их от налогов
01:36  Труба-2017: Газ сильнее санкций. Несмотря на противодействие США, Россия нарастила экспорт и строит магистрали
01:31  Устроившего танцы на дороге в Жанаозене Деда Мороза оштрафовали
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
США отрабатывают санкционные атаки на Казахстане перед ударом по России
13:48 02.01.2018

Администрация Дональда Трампа готовится в феврале обрушить на экономику России новый шквал санкции. Пока российские экономисты прогнозируют осложнения, Белый Дом тем временем демонстрирует на примере Казахстана каковы могут быть реальные опасности.

Американский банк New York Mellon 30 октября 2017 года заморозил активы Нацбанка Казахстана на $22,6 млрд по иску компаний молдавского бизнесмена Анатоли Стати. Директор Московского офиса Urus Advisory Алексей Панин считает такую меру по делу иска на $1 млрд присужденного ущерба с учетом пени, чрезмерной, учитывая, что сумма активов не должна превышать исковую сумму.

Готовящийся в Администрации США список "плохих парней" в рамках "Кремлевского доклада", в который войдут приближенные к Владимиру Путину крупнейшие бизнесмены России, может быть расширен в течение полугода согласно специальному закону, принятому властями США в августе 2017 года.

Этот доклад - "серьезная штука", уверен бизнес-омбудсмен и лидер "Партии Роста" Борис Титов.

"С учетом случая с Сулейманом Керимовым и того, как власти США сейчас обходятся с Казахстаном… – это может быть реальной опасностью", - пишет он на своей странице соцсетей.

Валютный портфель Национального фонда Казахстана, по данным Нацбанка республики, на 30 сентября 2017 года, составлял $57,064 млрд. Часть из них, а именно 46,1% ($22,8 млрд) сберегательной доли портфеля, приходилась на США.

Многолетнее разбирательство между правительством Казахстана и бизнесменом Стати, его сыном Габриэлем и контролируемыми семьей компаниями, привели к тому, что Стокгольмский арбитраж обязал в 2013 году правительство Казахстана выплатить Стати $500 млн. Казахстан отрицает правомерность и беспристрастность решения суда, однако обжалования ни к чему не привели. Как и иск против BNY Mellon, оспаривающий замораживание активов, который и вовсе был отклонен.

"Республика будет использовать все имеющиеся возможности для оспаривания принудительного исполнения", - говорится в официальном заявлении Минюста Казахстана, подчеркивая, что риски республики ограничиваются суммой арбитражного решения - $497,658 млн плюс проценты и 50% судебных издержек Стати на сумму $8,9 млн.

замораживая активы, власти США добиваются от страны выплат по иску, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Партнер экспертной группы Veta Илья Жарский проглядел в решении банка политический подтекст, в котором США пытается надавить на главу Казахстана для получения политических преференций на других направлениях.

Опыт заморозки может быть применен и в отношении других Центробанков, которым теперь придется учитывать этот факт при принятии решения о размещении активов. Зварич предложил, как альтернативу, распределять объемы по большому числу различных банков, чтобы снизить риски остаться без средств в случае заморозки.

Масштабные санкции могут привести к глобальным последствиям и "сделать так, что "холодная война" покажется детской забавой", высказался раннее глава Сбербанка Герман Греф.

Источник - ktovkurse.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514890080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  