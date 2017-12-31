США отрабатывают санкционные атаки на Казахстане перед ударом по России

13:48 02.01.2018 Администрация Дональда Трампа готовится в феврале обрушить на экономику России новый шквал санкции. Пока российские экономисты прогнозируют осложнения, Белый Дом тем временем демонстрирует на примере Казахстана каковы могут быть реальные опасности.



Американский банк New York Mellon 30 октября 2017 года заморозил активы Нацбанка Казахстана на $22,6 млрд по иску компаний молдавского бизнесмена Анатоли Стати. Директор Московского офиса Urus Advisory Алексей Панин считает такую меру по делу иска на $1 млрд присужденного ущерба с учетом пени, чрезмерной, учитывая, что сумма активов не должна превышать исковую сумму.



Готовящийся в Администрации США список "плохих парней" в рамках "Кремлевского доклада", в который войдут приближенные к Владимиру Путину крупнейшие бизнесмены России, может быть расширен в течение полугода согласно специальному закону, принятому властями США в августе 2017 года.



Этот доклад - "серьезная штука", уверен бизнес-омбудсмен и лидер "Партии Роста" Борис Титов.



"С учетом случая с Сулейманом Керимовым и того, как власти США сейчас обходятся с Казахстаном… – это может быть реальной опасностью", - пишет он на своей странице соцсетей.



Валютный портфель Национального фонда Казахстана, по данным Нацбанка республики, на 30 сентября 2017 года, составлял $57,064 млрд. Часть из них, а именно 46,1% ($22,8 млрд) сберегательной доли портфеля, приходилась на США.



Многолетнее разбирательство между правительством Казахстана и бизнесменом Стати, его сыном Габриэлем и контролируемыми семьей компаниями, привели к тому, что Стокгольмский арбитраж обязал в 2013 году правительство Казахстана выплатить Стати $500 млн. Казахстан отрицает правомерность и беспристрастность решения суда, однако обжалования ни к чему не привели. Как и иск против BNY Mellon, оспаривающий замораживание активов, который и вовсе был отклонен.



"Республика будет использовать все имеющиеся возможности для оспаривания принудительного исполнения", - говорится в официальном заявлении Минюста Казахстана, подчеркивая, что риски республики ограничиваются суммой арбитражного решения - $497,658 млн плюс проценты и 50% судебных издержек Стати на сумму $8,9 млн.



замораживая активы, власти США добиваются от страны выплат по иску, считает старший аналитик ИК "Фридом Финанс" Богдан Зварич. Партнер экспертной группы Veta Илья Жарский проглядел в решении банка политический подтекст, в котором США пытается надавить на главу Казахстана для получения политических преференций на других направлениях.



Опыт заморозки может быть применен и в отношении других Центробанков, которым теперь придется учитывать этот факт при принятии решения о размещении активов. Зварич предложил, как альтернативу, распределять объемы по большому числу различных банков, чтобы снизить риски остаться без средств в случае заморозки.



Масштабные санкции могут привести к глобальным последствиям и "сделать так, что "холодная война" покажется детской забавой", высказался раннее глава Сбербанка Герман Греф. Источник - ktovkurse.com

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