Три полу-грации Портман, Стоун и Бланшетт основали в США "Движение по борьбе с домогательствами"

12:14 02.01.2018 В США основали движение по борьбе с домогательствами













Поддерживают движение актрисы Натали Портман, Эмма Стоун и Кейт Бланшетт (слева направо)



Работницы театральной сферы, киноиндустрии и телевидения в США основали движение по защите женщин от сексуальных домогательств и дискриминации.



Инициативу под названием Time"s Up ("Время вышло") поддержало более 300 человек, в том числе актрисы Натали Портман, Стоун, Риз Уизерспун, Эшли Джадд, Ева Лонгория, Керри Вашингтон и другие.



Для оказания поддержки пострадавшим от домогательств создан специальный фонд, пожертвования в который собираются на платформе GoFundMe.



Менее чем за две недели существования проекта его создателям удалось собрать 13 млн долларов из запланированных 15.



Собранные деньги будут в первую очередь использоваться для оплаты юридической помощи как женщинам, так и мужчинам, пострадавшим от сексуальных домогательств на рабочих местах.



Помогать планируется в первую очередь тем, кто не в состоянии оплатить юридические услуги самостоятельно; как правило, это работники сферы услуг, а также занятые в сельском хозяйстве и на производстве.



Создатели проекта также призывают покончить с проблемами гендерного неравенства и дисбаланса власти, чтобы больше женщин занимало влиятельные позиции и имело равную с мужчинами оплату труда.



В центре громкого скандала с сексуальными домогательствами оказался оскароносный продюсер Харви Вайнштейн



Как говорится в обращении на сайте проекта, "пора положить конец тому, чтобы женщинам приходилось бороться за то, чтобы быть вхожими [в эксклюзивный круг], бороться за профессиональный рост и за то, чтобы быть услышанными".



"Время этой непробиваемой монополии вышло", - говорится в обращении.



Участники Time"s Up также заявили о намерении добиваться принятия более строгих законов в сфере защиты от домогательств и дискриминации. В частности, они предлагают ввести штрафы для компаний, где имели место случаи домогательств.



Чтобы обратить внимание общественности на проблему, движение просит женщин из киноиндустрии надеть черную одежду на вручение премий Golden Globe 7 января.



В последние месяцы в США разгорелось множество скандалов, связанных с сексуальными домогательствами. Первым в домогательствах и изнасилованиях был обвинен знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн.



В декабре журнал Time назвал персоной года 2017 "нарушителей молчания" - женщин и мужчин, которые открыто выступили против сексуальных домогательств на рабочем месте.



В прошлом году также популярность в соцсетях получил хэштаг #MeToo, сподвигнув многих женщин и мужчин поделиться личными историями, связанными с домогательствами. Источник - bbc.com

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