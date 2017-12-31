Автору 1-го памятника Аркадагу скульптору Бабаеву присвоено звание "Почетный старейшина туркменского народа"

12:11 02.01.2018 Автору памятника президенту Туркменистана присвоили звание "Почетный старейшина народа"



Преподавателю туркменской государственной специальной художественной школы при государственной академии художеств, скульптору Сарагту Бабаеву присвоено звание "Почетный старейшина народа", сообщает газета "Нейтральный Туркменистан".



*шестиметровая фигура всадника изготовлена из бронзы и покрыта чистейшим 24-каратным сусальным золотом. Всего высота монумента составляет 21 метр.



Бабаев был удостоен звания "за большой вклад в упрочение независимости Туркменистана, развитие национальных обычаев и традиций, укрепление единства и сплоченности народа, воспитание молодого поколения, а также образцовый жизненный пример", говорится в сообщении.



Напомним, скульптор Сарагт Бабаев является автором единственного памятника президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.



Среди самых работ автора – фонтанный комплекс "Огузхан и сыновья", включенный в Книгу рекордов Гиннеса как объединяющий самое большое количество фонтанов в общественном месте. Источник - ca-news.org

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