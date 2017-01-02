Молчание волков. Зачем мы продаем новейшие С-400 Саудовской Аравии? - Эдуард Лимонов

12:02 02.01.2018 Что мы хотим услышать от наших правителей







Вот сказал же ВВП в последние дни ушедшего года, что взрыв в Петербурге в супермаркете "Перекресток" - теракт.



И что случилось страшного? Ничего не случилось страшного.



А то наши люди терактов не переживали… Переживали, и куда более страшные и кровавые. И в метро несколько раз в Москве, и в Петербурге, в метро.



Нас особо не напугаешь, "мы советские ребята от мороза не дрожим", была такая поговорочка в брежневские еще времена. Так она и осталась правдивой. Не дрожим, ни от мороза, ни от терактов.



Впоследствии, правда, был задержан подозреваемый во взрыве и им, вопреки первоначальным данным исходящим от свидетелей (и от видео), оказался "националист" Лукьяненко, якобы мстивший этим взрывом какому-то обществу экстрасенсов, но разве важны побуждения, важен результат - гайка попала в живот одному из потерпевших, подшипниковые шарики разлетались таким же точно макаром, как от джихадистского взрывного устройства.



Сказать, что нас запугивают взрывы невозможно, нет, не запугивают. У нас скорее противоположно психика устроена, по иному, чем у европейских народов. Мы какие-то практически бесстрашные, мы опасности не понимаем, или до нас доходит в последнюю очередь.



Другие народы уезжают с курортов, бегут после стихийных бедствий, скажем наводнения или извержения вулкана, а мы, русские, - приезжаем. Потому что мы на самом деле фаталисты, покруче индуистов с их кармой, мы верим, что от судьбы не убежишь.



Я сам пережил подобные противотечения. Помню, в советское время еще в Крыму была холера, так мы радовались, застряв в Феодосии, что людей мало, море чистое и все подешевело.



Я все к чему это.



Первый раз на моей памяти глава государства не стал прятать и так очевидное.



Раз нашли в супермаркете "Перекресток" болты и гайки, следовательно, бомба была рассчитана на поражение, чтобы побольше граждан убить и ранить, так что какое тут "покушение на жизнь двух и более лиц" (так следователи испуганно пытались закамуфлировать теракт), - тут полноценный теракт. В конце концов, следователи все-таки предъявили Лукьяненко обвинение по статье 205-й УК, - терроризм.



Правильно поступил Владимир Владимирович, и возможно окажется, что это еще и не Лукьяненко.



Вот так бы во всем.



А то от нас, населения, тщательно скрывают истинные намерения и мотивы наших правителей. И политические, и личные и все отчего и почему.



Вот, скажем, сейчас возникла загадка двух автобусов.



Взбесившиеся автобусы поехали на людей в Москве: один рванул в переход, как бешеный, давя всех по пути, другой - сбил народ на остановке общественного транспорта…



У нас уже профессиональные запудриватели мозгов населения кричат о том, что бедные водители страшно перерабатывают, крутят баранку по 12 часов в сутки, и потому, дескать, вот произошли эти автобусные наезды на граждан. От переработки.



Появилось даже невиданное явление: "состояние накопленной усталости за годы".



Сколько живу, не слышал о таком явлении.



При том, что водитель первого автобуса, это известно, и видео есть, повернул на тротуар, и никакие средства торможения не задействовал, а в деле второго, якобы, выскочивший автомобиль (такси), от столкновения с которым водитель пытался увернуться, отсутствует на видео.



Получается, что врут водители?



Я бы отнесся к показаниям водителей с глубоким недоверием. Поскольку эти наезды очень смахивают на массовые убийства, в которых орудиями убийства служили грузовики, их употребляли приверженцы "Исламского государства" * уже множество раз - в Ницце, в Берлине, в Лондоне.



У того водителя, который в переход, фамилия русская, но и что, Варя Караулова тоже русская, задержана на границе Турции и Сирии, шла в ИГ.



Я бы первой рассмотрел бы такую версию странного поведения водителей двух автобусов: намеренный наезд. А не мифическую "переработку" водителей или еще более мифическую "накопленную за годы усталость".



Вообще, мы конечно принимаем во внимание, что глава государства у нас выходец из спецслужб и потому понятно, что у нас больше секретности и таинственности в государстве, чем требуется.



Тут, однако, налицо две категории секретности.



На то, чтобы сохранять личные обстоятельства жизни его семьи и детей, возражений нет, ВВП имеет несомненное право охранять их покой. И чтоб досужие взгляды их не касались.



Но объяснять нам, гражданам, почему мы вдруг объявили, что уходим из Сирии, тотчас после того как американцы заявили, что они оставляют в Сирии свою армию - следовало бы.



Также как и неправдоподобное временное совпадение двух заявлений руководителей США и РФ. Трамп заявил, что выжмет российские капиталы и их владельцев с Запада, а ВВП вдруг пообещал простить задолженности и освободить от налогов этих самых владельцев, если они вернутся в Россию. Амнистию им обещал. Случайное совпадение? Так скажите. Мы воспользовались наездом Трампа? Тоже скажите.



А вдруг была договоренность: ВВП обязался оставить Сирию США, а США обещали выдавить наших беглецов - богатеев вместе с капиталами в Россию?



Я думаю, мы были бы счастливы, если бы нам объяснили, в чем дело, и как было дело.



Хорошо бы также понять, почему мы продаем новейшие С-400 Саудовской Аравии, в то время как Саудовская Аравия - враг нашего союзника Ирана.



Еще хорошо бы знать, как наши государственные-национальные интересы выдерживают все эти, и многие другие противоречия нашей внешней политики. Она, эта политика, - получается двулична по меньшей мере, и тем опасна.



Разъяснили бы нам.



КГБ это КГБ. Они должны были соблюдать секретность в своих операциях. Сейчас секретность сохраняет ФСБ.



Но государство - это другого характера организация, и мы, в данном случае я, выступаю от имени граждан, один из них, хотели бы чтобы наши государственные руководители, волки-вожаки - заговорили, нарушив свое молчание.



А то ведь мы накапливаем недовольство.



*Движение "Исламское государство" решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.



Эдуард Лимонов

2.01.17 Источник - svpressa.ru

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