Трамп подстрекает персов: "Иранский народ нуждается в еде и свободе, настало время для перемен"

11:39 02.01.2018 Дональд Трамп: иранский народ нуждается в еде и свободе, настало время для перемен





Президент США Дональд Трамп прокомментировал последние новости Ирана, отметив, что эта страна нуждается "в еде и свободе". Также, по мнению лидера США, время для изменений в Иране настало.



"На протяжении многих лет великий иранский народ подвергался репрессиям. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека в Иране разграблено материальное благо страны. Настало время для перемен", - написал Дональд Трамп в Twitter, сообщают РИА "Новости".



Напомним, президент США Дональд Трамп 13 октября представил проект нового плана о том, как Белый дом будет вести политику в отношении Ирана. Американский президент снова обвинил Тегеран в финансировании терроризма и заявил, что Иран неоднократно нарушал положения сделки по ядерной программе, а значит, Америка может выйти из соглашения.



Ранее сообщалось, что по данным за 2016 год, минимальная заработная плата в Иране составила 225 долларов в месяц. А по паритету покупательной способности (ППС) достигла суммы в 900 долларов. При этом рост иранской экономики - 11% за прошлый год.



Справка "СП"



С 28 декабря в Тегеране и ряде крупных городов Ирана проходят масштабные акции протеста. В последние дни 2017 года были арестованы десятки человек, есть информация о гибели двух демонстрантов. В результате инцидента в иранском городе Неджефабад, когда участник акции протеста начал стрельбу по полицейским, погиб один страж порядка и трое было ранено. Власти Ирана заблокировали социальную сеть Instagram и приложение для обмена сообщениями Telegram из-за протестов в стране. Источник - svpressa.ru

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