Бишкек. Инфаркт убил депутата Парламента Киргизии Жыргалбека Калмаматова

11:04 02.01.2018 02 января 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Бишкеке скончался депутат парламента



Скончался депутат парламента от фракции "Кыргызстан" Жыргалбек Калмаматов. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Жогорку Кенеше.



По его данным, причина и обстоятельства смерти пока неизвестны. Похороны состоятся завтра на малой родине парламентария - в селе Гулчо в Ошской области. Жыргылбеку Калмаматову было 45 лет.



Коллеги по фракции сообщают, что он умер от инфаркта. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - 24.kg

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