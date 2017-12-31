|Бишкек. Инфаркт убил депутата Парламента Киргизии Жыргалбека Калмаматова
11:04 02.01.2018
02 января 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
В Бишкеке скончался депутат парламента
Скончался депутат парламента от фракции "Кыргызстан" Жыргалбек Калмаматов. Об этом ИА "24.kg" сообщили в Жогорку Кенеше.
По его данным, причина и обстоятельства смерти пока неизвестны. Похороны состоятся завтра на малой родине парламентария - в селе Гулчо в Ошской области. Жыргылбеку Калмаматову было 45 лет.
Коллеги по фракции сообщают, что он умер от инфаркта.