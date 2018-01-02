 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Беспорядки в Иране координируются США и Израилем с территории Азербайджана, - Исмаил Шабанов
11:01 02.01.2018

Именно эти страны стоят за митингом иранских сепаратистов, прошедшим в Баку у посольства Ирана с призывами отделить иранский Азербайджан от ИРИ, полагает эксперт

30 декабря в иранском Мешхеде 200 человек провели акцию протеста, обвиняя правительство в ухудшении экономической ситуации в стране. Наряду с этим в нескольких городах прошли митинги в поддержку политики Хасана Рухани. Они были запланированы еще до начала антиправительственных протестов и приурочены к восьмой годовщине подавления крупных демонстраций протеста 2009 года в Иране. Примечательно, что 29 декабря, за сутки до начала акций протеста, власти Израиля и США подписали "специальную секретную программу по сдерживанию Ирана", уточняет Десятый израильский телеканал. По состоянию на 2 января 2018 года погибли 13 человек, в том числе и один полицейский.

По словам вице-президента США Майкла Пенса, Вашингтон поддержит "героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом".

"Нарастающее сопротивление иранского народа сегодня дает надежду и веру всем тем, кто сражается за свободу, сражается против тирании. Мы не должны и не обманем их ожидания", – заявил Пенс на своей странице в Twitter.

Каким образом осуществляется снабжение антиправительственных элементов в ИРИ? На вопрос Информационного агентства "Реалист" ответил член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Исмаил Шабанов:

"Беспорядки в Иране координируются специалистами по организации государственных переворотов, которые в настоящее время базируются на территории Азербайджана. Речь идет о профессионалах в области "цветных революций". Не случайно группа специалистов из Израиля и США, прибывшая 17 декабря в Баку, сразу посетила посольство США. Затем состоялась их встреча с депутатом, председателем комиссии по международным делам парламента Азербайджана Самедом Сеидовым и депутатом Асимом Моллазаде.

Потом они направились в министерство обороны Азербайджана, встречались с министром по делам диаспор Назимом Ибрагимовым, а также со студентами из иранской провинции Азербайджан. После в честь гостей был организован большой фуршет с участием указанных лиц. Спустя десять дней, 27 декабря 2017 года, в Баку прибыл американский конгрессмен, исполнительный директор еврейских организаций Малкольм Холгайн, которого принимал президент Ильхам Алиев.

Кстати, именно эти люди стоят за митингом иранских сепаратистов, прошедшим в Баку у посольства Ирана с призывами отделить иранский Азербайджан от ИРИ. Я уверен: все что происходит в Иране – это не без помощи США, Израиля и Азербайджана. Надеюсь, Иран сможет удержать ситуацию под контролем. Дело в том, что Иран внес большой вклад в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) в Сирии, этого ему не могут простить враги России.

Поэтому обозначенные страны решили создать плацдарм вблизи ирано-азербайджанской границы, используя возможности официального Баку. Они делают ставку на подогревание пантюркистских настроений внутри Азербайджана. Там же осуществляется подготовка специалистов с последующей их переброской в Иран.

МИД России осудил любую попытку вмешательства во внутреннюю дела Ирана со стороны других стран. Я, как руководитель Талышской диаспоры в России, категорически осуждаю любое иностранное вмешательство во внутренние дела Ирана и выражаю свою обеспокоенность".

Исмаил Шабанов – член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель общественной организации "Талышская диаспора России", специально для Информационного агентства "Реалист"

Москва, 02.01.2018,

Источник - realtribune.ru
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