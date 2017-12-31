Кого греет тлеющая Испания? - Регнум

10:54 02.01.2018 В Мадриде все спокойно, но не богато



Новый год в Европейском союзе ознаменовался беспорядками: во Франции "по традиции" хулиганы сожгли больше тысячи автомобилей, в Италии при взрыве самодельной бомбы пострадали четыре человека. В Германии СМИ обсуждают опасность исламизации.



Не сбавляет обороты американо-азиатский кризис. Помимо дежурного обмена угрозами между Вашингтоном и Северной Кореей в информационную перепалку всклочились Центральная и Южная Азия, подчеркнем - с подачи главы Белого дома.



Разогретый "до горячих температур" хаос на Ближнем Востоке, также инициированный Белым домом, вовсе заслоняет значимость событий осени минувшего года в Испании. Каталонский кризис может показаться канувшим в прошлое - до тех пор, пока его интересантам не понадобится снова обострить напряженность в европейской части света.



Между тем каталонская проблема, растворясь в виртуальном пространстве, не исчезла, а скорее ушла в информационную тень. Масштаб, который приобрела вспышка "сепаратизма" в Испании, серьезно напугала не только Мадрид, но и Париж, поскольку исторически территория Каталонии распространяется и на Францию (так называемую Северную Каталонию).



Хотя премьер-министр Испании Мариано Рахой еще до выборов в каталонский парламент поспешил заверить общественность, что проблема Барселоны решена, бывший глава женералитата (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон считает наоборот.



После региональных выборов, состоявшихся 22 декабря, стало ясно, что результаты октябрьского референдума не были тотально фальсифицированы, как утверждали противники "сепаратистов".



С чем в результате остался Мадрид? О том, что он понес политические и имиджевые (а значит, и экономические) потери, было ясно еще на пике каталонского кризиса. Уже на шестой день после референдума в МВФ констатировали: эскалация кризиса вокруг Каталонии может понизить инвестиционное и потребительское доверие в стране.



По итогам года Мадрид признал серьезность экономических потерь. 1 января 2018 года министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил, что расходы испанского бюджета вследствие каталонского кризиса составили один миллиард евро.



этот же день Пучдемон, находящийся в Бельгии, заявил, что в новом году не собирается сдавать позиции и намерен "отстаивать свои идеи" и осуществить мечту о независимой Каталонии, причем без дальнейших проволочек



В поисках ответа на вопрос, кому выгоден разогретый в Испании процесс, сталкиваешься с противоположными мнениями. Западные пропагандисты привычно уверяют, что хаос в регионе сеет Россия.



Между тем ряд экспертов полагает, что в очередной виток обострения отношений Мадрида и Барселоны существенный вклад внесен представителями сил в США, специализирующихся на цветных революциях.



Не согласные с политикой Мадрида представители Испании призывают отнестись к проблеме Барселоны с большим вниманием и глубиной. Так, депутат Европейского парламента (2013−2014 гг.) Иньяки Иразабалбейтия Фернандес, находясь в Москве, сказал, что решение каталонского вопроса показывает, каков выбор ЕС.



"Почему я считаю, что этот процесс так важен для будущего Европы? Потому что от того, как европейские институты решат каталонскую проблему, зависит, в какую сторону двинется Европейский Союз, Европа", - подчеркивает Фернандес.



Фернандес обратил внимание на то, что кризис в Каталонии назрел не вчера: Мадрид годами отказывается вести диалог с Барселоной.



"На кону - качество демократии Испании и фундаментальные права граждан", -сказал Фернандес.



Подводя итоги, можно сказать, что кризис Каталонии выгоден прежде всего тем, кто в наибольшей степени заинтересован в нестабильности ЕС в целом, то есть глобалистам.



При этом глубина проблемы и истоки ее обострения маскируются несколькими факторами. Во-первых, карнавализацией фигуры Пучдемона и скандальностью всего события в целом. Во-вторых, заверениями Мадрида о том, что "все под контролем".



И наконец, пропагандистскими обвинениями в адрес Москвы. Таким образом проблема выглядит как локальная, и именно это не позволяет должным образом осмыслить ее. В результате очаг нестабильности поддерживается в подогретом до нужной "температуры" состоянии и всегда готов к очередной вспышке. Источник - regnum.ru

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