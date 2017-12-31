Ситуация в Иране вряд ли приведет к смене режима, - В.Сажин

09:13 02.01.2018 В крупных городах Ирана с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в Доруде в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже СМИ указали, что количество жертв протестов возросло до четырех.



Протесты, начавшиеся в Иране в конце декабря, вряд ли могут привести к смене режима и к революции, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин.



В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря проходят массовые акции социального протеста. Ранее власти сообщили, что в городе Доруде в ходе манифестаций погибли два человека, отметив, что "силы безопасности не открывали огонь по протестующим". Позже СМИ указали, что количество жертв протестов возросло до четырех.



Как считает эксперт, события в Иране повлекут серьезные внутриполитические последствия, поскольку показывают, что население страны недовольно внешней политикой Тегерана и устало от религиозных ограничений.



Востоковед обратил внимание, что нынешние волнения, которые стали одними из самых крупных после демонстраций 2009 года, начались с недовольства экономическими факторами, но вскоре вылились в недовольство политикой страны.



"Нынешнее правительство, которое возглавляет Хасан Роухани, в экономическом плане сделало многое. Во-первых, он был одним из инициаторов ядерной сделки, но активная заграничная деятельность Ирана в Ираке, Сирии, Йемене отнимала большие средства, поэтому в экономическом плане не все удалось. Это вызвало недовольство населения", - сказал Сажин.



По его словам, образованная часть населения страны недовольна ограничениями, которые накладывает на него исламская составляющая правящего в Иране режима.



"В городах население просвещенное, оно активно использует Интернет, знает английский язык. И иранская молодежь -а это 70 процентов населения - хочет жить "нормально". Слушать музыку, ходить за руку на улицах. А думающие люди с другой стороны понимают, что Иран тратит огромные средства на поддержку движения "Хезболлах", на войну в Сирии, ситуацию в Ираке, Йемене. Поэтому дорожают продукты питания, с чего и начались волнения", - считает востоковед.



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По словам Сажина, в Иране борются две политические группы - либеральные реформаторы, которых возглавляет президент Хасан Роухани, и консерваторы, которые стремятся сохранить мощную исламскую составляющую, которую ввел создатель исламской республики аятолла Хомейни.



"Эта борьба продолжается. Но я не думаю, что сложившаяся в конце декабря ситуация приведет к смене режима. Конечно, во многих крупных городах проходили митинги, но они были не особенно многочисленными. С другой стороны, эти митинги могут иметь большие последствия для режима, потому что либералы-реформаторы могут сказать: "Видите, народ хочет реформ, и не надо мешать делать реформы", а консерваторы могут сказать: "Видите, реформаторское правительство ничего не смогло сделать, надо закручивать гайки". Во внутриполитической борьбе эти выступления выгодны как одной, так и другой стороне. Но я не думаю, что произойдет новая революция и исламский режим будет свергнут, хотя городское население не очень довольно исламским прессом, который на него возложен аятоллами", - заключил эксперт. Источник - ru.sputnik.kg

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