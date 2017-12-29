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В Киевской области найдено тело утопленной известной правозащитницы Ирины Ноздровской
21:12 01.01.2018

В Киевской области в одной из рек правоохранители нашли тело пропавшей три дня назад известной правозащитницы Ирины Ноздровской.

Об этом заявил глава профсоюза МВД Украины Илья Кива.

По его словам, по предварительным данным, ее сбросили с моста в реку.

"Нашли Ирину два часа назад в реке в Киевской области. Идут следственно-оперативные действия, общественностью были организованы активные поиски и сегодня планировалось прочесывание близлежащих районов, но к этому моменту Национальная полиция уже имела информацию о местонахождении тела, о том, что ее скинули с моста в реку, или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", - заявил он.

Правоохранители на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

"Следственная группа сейчас работает, разыскиваются вещи и уточняются новые версии по этому происшествию. Родственники были оповещены о найденном теле. У нее осталась несовершеннолетняя дочь", - констатировал Кива.

Близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района. Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.

Источник - rusvesna.su
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