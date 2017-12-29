 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Вся в слезах и в губной помаде...", - текст заявления экс-кыр-политика Бабанова
15:52 01.01.2018

Полный текст заявления О.Бабанова, где он говорит об уходе из политики

Омурбек Бабанов заявил о полном уходе из политики. Соответствующее заявление распространил штаб О.Бабанова.

"Дорогие соотечественники! Уважаемые Кыргызстанцы!

Я искренне благодарен Вам, за вашу поддержку и понимание. В Кыргызстане состоялись демократические, конкурентные выборы президента и в этом в первую очередь заслуга экс-президента А.Ш. Атамбаева, который внес свой достойный вклад в сохранении и укреплении стабильности в стране.

Вместе с Вами, дорогие Кыргызстанцы, мы достигли главного – страна пошла по пути перемен и больше никогда не свернет с этого пути.

Я горжусь, что наша программа и наши реформы нашли поддержку в народе. Сожалею лишь о том, что я не смог донести до всех истинную цель, предложенных изменений. В этом была моя ошибка.

Хочу попросить прощения у тех, кого, возможно обидел, у всех тех, кто возлагал на меня надежды…, у каждого моего избирателя. Были недоработки и ошибки с моей стороны, и я это признаю. Уверен, что наш мудрый народ все понимает, история даст свою оценку.

С вашей поддержкой, мы создали сильную партию, мы привили людям дух реформ, мы научили наш госаппарат быть современным и эффективным. Я всегда верой и правдой служил своему народу где бы я не работал, какой бы пост я не занимал…

Еще до президентских выборов, я давал слово своей команде, что если не получу поддержку большинства народа, то уйду из политики.

Дорогие Кыргызстанцы, с полным осознанием всех вышеуказанных обстоятельств я заявляю о полном уходе из политики, включая партийную деятельность. Это непростое и нелегкое решение, но считаю его единственно верным решением в сложившейся ситуации.

В этой связи, заявляю о сложении с себя полномочий депутата Жогорку Кенеша. Хочу, чтобы у других в списке нашей партии появилась возможность стать депутатом. Это справедливо.

Особую благодарность я выражаю своей верной команде, однопартийцам и своим сторонникам, которые все эти годы поддерживали меня, как в дни триумфа, так и в тяжелые дни. Прошу все политические силы объединиться, ведь мы одна страна и нет иной цели, кроме как благополучия нашего народа.

Прошу не использовать инструменты политического преследования против моих сторонников и моей команды. Если и были политические ошибки – то вся ответственность лично на мне.

В рядах нашей партии и нашей команды много достойных профессионалов и патриотов, для которых важен прежде всего Кыргызстан. Политики приходят и уходят, а люди остаются. Солдаты не несут ответственности за ошибки генералов. Нашей стране важен каждый кадр, каждый патриот.

Порой мы должны признавать свои ошибки и идти дальше. Поэтому я хочу пожелать всему нашему народу процветания, уверен, что Кыргызстан обязательно совершит большой экономический рывок и о нас, как о передовой и уникальной стране заговорит весь мир.

Лично для себя в будущем, я вижу большой фронт работы в оказании помощи нашему народу - нашему Кыргызстану, без каких-либо политических интересов, то есть, в привлечении иностранных инвестиций, передовых мировых технологий, в социальной жизни страны, в благотворительности, образовании.

Я люблю нашу страну и наш народ и хочу, чтобы мои дети и внуки жили именно в Кыргызстане.

Я всегда буду помогать своему Кыргызстану.

Мы можем быть счастливы только в своей стране и среди своего народа!

С искренним уважением!

Омурбек Бабанов".

Источник - kg.akipress.org
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