С нового года в Туркменистане запрещены автомобили черного цвета

15:50 01.01.2018 Уже более двух месяцев автостоянка на улице Юбилейной в Ашхабаде заполнена машинами темных цветов. Как сообщает издание "Хроника Туркменистана", автомобили были фактически арестованы и эвакуированы по требованию полиции.

Несколько дней назад машины начали возвращать их владельцам, но под расписку о том, что они обязуются перекрасить автомобили в белый или светлые тона.



Радио "Азатлык" также сообщает, что черные машины эвакуируются прямо с автостоянок и перевозятся на штрафстоянку дорожной полиции.



С января 2018 года эксплуатация машин черного цвета будет запрещена.



Новые требования привели к тому, что услуги по перекраске автомобилей в автосервисах выросли в цене в два раза. Если раньше покраска машины стоила $500, то сейчас эта услуга обойдется уже в $1000.



Напомним, что с января 2015 года был запрещен импорт в Туркменистан автомобилей черного цвета. На тот момент работники таможни не могли объяснить запрет. На вопросы и возмущения они лишь отвечали, что нужно покупать белые машины, так как "белый цвет приносит удачу". Источник - ca-news.org

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