 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Иране пока все плохо. Власть в стране на грани, - Ст.Тарасов
12:48 01.01.2018

В Иране пока все плохо

Власть в стране на грани

Из Ирана продолжают поступать тревожные сообщения. Правда, пока они в основном появляются в социальных сетях. Люди постят записи столкновений протестующих с силами правопорядка. Сообщения о новых беспорядках поступают из города Хорамдарех на северо-западе страны, Санандадж и Керманшах на западе. Правительство призвало граждан не принимать участия в "незаконных митингах".

Несмотря на это, антиправительственные протесты в стране продолжаются. Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал демонстрации, охватившие страну в последние дни. Он признал право граждан на протест, но только если тот не перерастает в насилие. Предупреждения о применении к демонстрантам жестких мер, с которыми выступил министр внутренних дел, не возымели толка. Манифестации не только охватывают все новые города, их участники выдвигают все более радикальные требования. Так, в Тегеране студенты скандируют "Долой религиозное руководство!".

Как передает агентство IRNA, комиссия по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента проведет 1 января 2018 года чрезвычайное заседание для рассмотрения недавних инцидентов с участием соответствующих должностных лиц. Накануне в западные СМИ попали также сообщения о том, что армия отказывается стрелять в демонстрантов, что в Тегеран прибыл один из командующих КСИР генерал Касем Сулеймани, а духовный лидер Али Хаменеи якобы покинул столицу. Доверять такой информации сложно, ее трудно перепроверить по другим источникам. Но она есть. И в этой связи высказываются самые разные прогнозы относительно дальнейшего сценария развития критической ситуации в Иране.

Пока бросается в глаза то, что формирование внешнего информационного фона перехвачено некими политическими силами, которые считают, что если властям в самые ближайшие дни не удастся стабилизировать ситуацию в стране, то вооруженные демонстранты могут вступить в столкновения с сотрудниками "Басидж" и КСИР. Кроме того, появлялись новости об атаках протестующих на муниципальные здания и банки. В случае, если эскалация продолжит нарастать, обстановка в ближайшие дни может окончательно дестабилизироваться.

Напомним, что в четверг в Иране начались антиправительственные акции протеста, вызванные в частности массовым недовольством экономической ситуацией в стране и политикой властей. Демонстрации прошли в Тегеране, Куме, Керманшахе, Мешхеде, Хамадане и Реште. В ходе акций появились погибшие. Также сообщалось и о демонстрациях в поддержку властей, что является одним из признаком осложнения ситуации в стране.

Так обозначают себя силы, которые требуют смещения клерикального режима, хотя пока не ясно, откуда "растут ноги". Для протестного движения в Иране существуют внутренние причины, а недовольство экономическим положением есть во всех частях страны. С другой стороны, после того, когда Вашингтон объявил Тегеран "врагом номер один" на Ближнем Востоке и вместе с Израилем фактически признал факт разработки "дорожной карты" по расшатывания иранского режима, возрастает вероятность участия в нынешних иранских потрясениях внешних сил.

Показательно и то, что в рождественские предновогодние дни лидеры США и Британии стали оказывать повышенное внимание проблемам "соблюдения прав человека" в Иране. Президент США Дональд Трамп заявил, что "протесты в Иране были спровоцированы недовольством населения из-за сотрудничества властей страны с террористами" и что "похоже, они (то есть иранцы - С.Т.) не станут больше этого терпеть". И добавил: "Деспотичные режимы не могут существовать вечно, настанет день, когда иранский народ окажется перед выбором. Мир ждет!".

Что это все значит и к чему призывает иранцев Трамп?

Станислав Тарасов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514800080
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