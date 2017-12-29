США против Северной Кореи или против России и Китая? - А.Кошкин

12:46 01.01.2018 США против Северной Кореи или против России и Китая?



Для чего "двуликие" ракетные комплексы США устанавливают в "отказавшейся от войны" Японии? Под разговоры о совместном выращивании клубники на Курилах Токио участвует в окружении России американской системой ПРО



Хотя официальный Токио пытается убедить Москву в предназначении запланированных к размещению на территории Японских островов американских систем "Иджис Эшор" исключительно для обороны против КНДР, в действительности, это оружие может быть использовано и как наступательное для ударов по базам зарубежных стран, которые японское и американское правительства сочтут враждебными. В этом случае будет нарушено российско-американское соглашение о запрещении ракет малой и средней дальности. И находящаяся в тесном военном союзе с США Япония становится прямым участником создания окружающей Россию глобальной американской системы ПРО. Системы, имеющей цель исключить возможность ответного ракетно-ядерного удара возмездия в случае внезапного нападения на Россию США и их союзников.



Однако попытки все объяснять "северокорейской угрозой" малоубедительны. Ибо в Пхеньяне едва ли есть планы неспровоцированных ракетно-ядерных ударов по Японии, разве что ответных. "Всем хорошо известно, что Япония давно втянута в создание азиатского сегмента глобальной системы ПРО США. Еще в 2006 году подписано американо-японское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области противоракетной обороны. В соответствии с ним ведутся совместные разработки противоракет новейшего поколения", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.



Мириться с подобными планами наша страна, естественно, не может и, как на днях заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Москва будет учитывать в своем военном планировании размещение комплексов ПРО в Японии. "Технически и функционально развертываемые на японской территории комплексы идентичны американским. Причем именно тем, которые способны запускать как ракеты-перехватчики, так и ударные крылатые ракеты среднего и меньшего радиуса действия", - говорится в заявлении заместителя министра, опубликованном на сайте МИД РФ.



"Тот факт, что аналогичные комплексы могут теперь появиться и на восточных рубежах России, создает для нас новую ситуацию, которую мы, разумеется, не можем не учитывать в нашем военном планировании. Еще раз призываем японских коллег взвесить, в их ли интересах становиться соучастниками нарушения ДРСМД", - подчеркнул Рябков.



Своевременно и обоснованно прозвучало и предупреждение представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что решение Японии разместить на своей территории комплексы противоракетной обороны "Иджис Эшор" вызывает серьезную озабоченность в России и подрывает усилия по обеспечению мира и безопасности в регионе. "Действия Токио прямо противоречат приоритетной задаче формирования доверия в военно-политической области между Россией и Японией и, к сожалению, окажут негативное влияние на общую атмосферу двусторонних отношений, включая переговоры по проблеме мирного договора", - подчеркнула дипломат.



"Какими бы аргументами не прикрывалось развертывание этих комплексов, это еще один шаг к созданию регионального сегмента глобальной ПРО США… На практике это будет означать очередное нарушение договора о ликвидации ракет средней и малой дальности американцами при фактическом содействии Японии", - резюмировала Захарова.



Озабоченность планами японского правительства обзавестись современным наступательным оружием проявляют и в самой Японии. Ведущее информационное агентство страны "Киодо цусин" опубликовало статью Мия Танаки под заголовком "Наращивание оборонных усилий Японии подвергнется серьезному испытанию в 2018 году". В ней в первую очередь рассматриваются планы принятия на вооружение предназначенного для ударов по объектам противника наступательного оружия, под которое подпадают закупаемые крылатые ракеты большого радиуса действия. Ожидая серьезные дебаты по этому поводу в парламенте, автор связывает эти планы правительства во главе с премьером Синдзо Абэ с намерением ослабить введенные послевоенной пацифистской конституцией ограничения в военной области.



Сообщается, что на объявленные закупки будут потрачены средства из одобренного на следующий год в рекордных размерах в 5,19 триллионов иен военного бюджета. Так, правительство выделит 2,19 миллиардов иен на принятие на вооружение запускаемых с воздуха крылатых ракет с дальностью действия до 900 километров. При этом японское правительство всячески отрицает намерение обладать средствами для ударов по зарубежным военным базам, утверждая, что Япония возлагает нанесение таких ударов на своего союзника - Соединенные Штаты Америки.



Министерство обороны Японии настаивает на том, что само обладание ракетами не создает способности к ударам, ибо Япония не имеет других систем, обеспечивающих точное определение целей и их поражение. Однако с этим согласны не все эксперты. В статье приводится мнение профессора университета "Рюцу кэйдзай" Хидэки Уэмура, который считает, что объявленные планы правительства "по-видимому, являются первым шагом на пути обретения способности наносить удары по базам противника". "Да, Япония не сможет осуществлять ударные наступательные операции, лишь закупив ракеты. Но она может повысить возможности радаров и других средств, и, двигаясь в этом направлении, объединить необходимые части системы, тем самым создавая способность наносить удары", - считает этот эксперт по вопросам безопасности.



"Японское правительство, - пишет Танака, - фактически, десятилетиями придерживается позиции о том, что в условиях нависшей опасности ракетного или другого нападения удары по базам за рубежом с целью предотвратить нападение противника разрешены конституцией как действия по самообороне. Но в то же время силам самообороны запрещено иметь такие в высокой степени наступательные виды вооружения, как межконтинентальные баллистические ракеты, стратегические бомбардировщики дальнего действия, ударные авианосцы. В список запрещенного вооружения входили и крылатые ракеты большой дальности действия".



По мнению выше упомянутого профессора Уэмура, правительство Абэ, видимо, сочло время благоприятным для обретения способности к ударам, рассчитывая, что ответ народа на наращивание оборонительных усилий в условиях эскалации северокорейской угрозы будет умеренным. Таким ожиданиям способствовала и победа возглавляемой Абэ Либерально-демократической партии Японии на всеобщих парламентских выборах 22 октября. Однако, будут ли планы правительства по наращиванию военной мощи широко поддержаны народом, и сможет ли оппозиция "накалить обстановку" вокруг этого вопроса, покажут дебаты на открывающейся в январе очередной сессии парламента.



В статье "Киодо цусин" приводится и мнение лидера имеющей значительное число депутатов оппозиционной Конституционной демократической партии Японии Акира Нагацума, который заявил: "Как сможет правительство объяснить свои планы (по обретению наступательного вооружения), если оно неоднократно в прошлом давало клятвенные обещания отказываться от обладания силами самообороны способностью наносить наступательные удары?"



Оппозиционные партии потребуют от правительства ответа по поводу уже ассигнованных почти 2 триллионов иен на оборону против баллистических ракет и планов установить в Японии двух систем "Иджис эшор", стоимость каждой из которых составляет 100 миллиардов иен. Председатель парламентской комиссии Коммунистической партии Японии Кэйдзи Кокута заявляет:



"Правительство должно остановить массированное наращивание военной силы, которому не видно конца, включая планы приобретения крылатых ракет дальнего радиуса действия".



А специализирующийся на международной политике профессор Университета "J.F. Oberlin" Акира Като, выразил сомнение по поводу того, что, расширяя систему ПРО, можно "на 100 процентов гарантировать успешный перехват" ракет противника. "Роль ПРО в действительности состоит в том, чтобы заставить противника воздержаться от запуска своих ракет, посеять сомнение в целесообразности атаки в условиях риска получить массированный ответный удар. Системы ПРО - это в большей степени инструмент этакой игры, основанной на просчете вероятностей", - считает профессор Като.



Однако, по мнению автора статьи, военное наращивание в Японии будет продолжено, тем более при неясности перспектив развития обстановки вокруг Северной Кореи, когда президент США Дональд Трамп заявляет о наличии на его столе всех вероятных сценариев, включая военное вмешательство.



Свою статью Танака завершает мнением специалиста по проблемам безопасности японского "Фонда мира Сасакава" - Нобору Ямагути, который, напоминая о ноябрьском испытании в КНДР "самой мощной" способной достичь любую точку в США межконтинентальной баллистической ракеты, задает вопрос, действительно ли Пхеньян обладает технологиями создания малогабаритных ядерных боеголовок и производства ракет, способных возвращаться в земную атмосферу. И рекомендует: "Трудно предсказывать, что произойдет… Мы не должны преуменьшать все то, что говорит Северная Корея, но и едва ли мудро излишне возбуждаться в ответ на их провокации. Во всяком случае, мы находимся в весьма критической фазе… "



Ну, а то, что касается японской политики на российском направлении, то, и в самом деле, "японским коллегам следует взвесить", как советует российский МИД, правильно ли предоставлять свою территорию для окружения нашей страны американскими системами ПРО, рискуя вновь обрушить с таким трудом достигнутый уровень отношений двух стран-соседей.



Анатолий Кошкин Источник - REGNUM

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