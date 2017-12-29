 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Женился на подследственной, пытался убить родного сына... Автобиография начальника ГПУ УзбССР Х.Петросьяна, 1931 г., архив
10:01 01.01.2018

Родился в 1900 г. 21 декабря в гор. Кубе Бакинской губернии. Отец - рабочий, на разных промыслах в с. Низовой (Касп. море),
мать - дом. хозяйка. Оба - неграмотные.

Учился в Кубе в армянской приходской школе, затем, после смерте родителей, будучи перевезен в Баку к дяде, служившему сторожем
в поселянском присутствии, учился в Баку последовательно - в Русско-армянской школе, 4-классном Михайловском городском
училище, в Техническом (впоследствии - Политехническом) училище.
Дядя, на иждивении которого я жил, умер в 1913 году и с тех пор я жил самостоятельно на уроки и стипендию (частную, по
представлению Михайловского и Технического училища).

После Октябрьской Революции в России в Баку зимой 1917 года начались ученические волнения (отголоски рабочих забастовок).
Техническое училище пересталона время функционировать. Я принимал активное участие в совете старост и стачечном комитете,
в связи с чем, после нашего поражения, в числе других был исключен из училища. Сейчас же после этого я вступил добровольцем (в 1918 г., февраль) в 1-й Интернациональный полк - красногвардейский. Полк этот какого-либо особого участия во взятии
власти в Баку не принимал, находясь или в резерве или на охранах.

В начале мая был набор в Инструкторскую школу Кав. Красной армии добровольцев. Я вступил в школу. Вместе со школой
принимал участие в боях на Кюрдамирском фронте. Выпущен комвзвода и направлен в так называемую "армию Петрова" (расстрелян англичанами в числе 26-ти бакинских комиссаров). После падения Баку, при попытке армии уйти в Астрахань, мы были
настигнуты у острова Алят канонерками Каспийского флота, обстреляны. Бакинский совнарком (пароход "Ив. Колесников") сдался,
после чего сдались и остальные пароходы, были отведены в Баку, обезоружены и после изъятия руководителей - направлены в Астрахань.

В Астрахани из нашей армии сформировался 289-й стрелковый "железный" полк, в котором я был помкомроты, комроты, комбато и принимал участие в подавлении восстания (март 1919 г.) и в боях под Царицыном - прикрывали отход Царицынских войск.
Под Царицыном полк был разбит - два батальона целиком уничтожены. Свой батальон я вывел. Был ранен, отвезен в Кирсанов и, по причине негодности к военной службе, вовсе освобожден. Прибыл в Астрахань и осенью 1919 г. добровольно пошел на фронт.
Направлен в Черноярскую группу войск. Вместе с ней прошел Черный Яр-Царицын, Ставрополь, Невинка, Петровск, Баку.

В 1920 г. политотделом XI армии был командирован в Особый отдел XI армии. Работал до середины 1921 г., после чего перешел
в Чека Грузии. Работал там до октября-ноября 1922 г. В это время Закавказской контрольной комиссией был исключен из
партии за покушение на убийство своего сына (в состоянии невменяемости), по выздоравлении выехал в Москву, где был
ЦКК восстановлен. Затем - 1923 год - работал в ЗакЧК и в конце того же года был по запросу ОГПУ командирован в Москву.

Работал в ОГПУ в Восточном отделе до 15.11.1928 г., был отстранен от занимаемой должности и получил строгий выговор
с предупреждением по партлинии, с лишением права работы в органах ОГПУ и запрещение в течении года занимать руководящие
посты - за дискредитацию партии и органов ОГПУ, выразившуюся в женитьбе на проходившей по делу Малла-Фирки (Вели Ибрагимов)
И.В.Шумаковой - дело которого (В.Ибрагимова) я вел аппаратом Востотдела ОГПУ.

1929-30 г. работал в хозяйственных организациях, в лесной промышленности (Дровстрой, Орглесдров). В феврале 1931 г.
ЦКК ВКП(б) был восстановлен в правах со снятием всех взысканий и направлен по линии ОГПУ на работу в ПП ОГПУ Средней Азии,
где сейчас и работаю.

25.05.1931 г. Ташкент. Х.С. Петросьян
/верно - инспектор отдела кадров ПП ОГПУ в Средней Азии Без.../

РГАСПИ.
Ф. 62. О. 4. Д. с. 111.

Подготовила:
АНДРЕЕВА Валерия Витальевна, Москва

Приложение -

ПЕТРОСЯН (ПЕТРОСЬЯН) ХОРЕН САМВЕЛОВИЧ

(1900, г.Куба Бакинской губ. - 22.03.1940). Родился в семье рыбака. Армянин. В КП с 10.18.

Образование: 2 класса церковно-приходской школы, Куба; 3 класса русско-армянской школы, Баку; 3 года в высшем начальном училище, Баку 1914; 3 года в среднетехническом училище, Баку 1918; инструкторская школа Кавказской Красной Армии 05.18-07.18.

Домашний учитель, Баку 1917-02.18.

В РККА: рядовой Биби-Эйбатского красногвард. отряда 02.18-05.18; ком. взвода, пом. ком. роты 2 стр. полка армии Петрова 07.18-09.18; ком. роты, комбат 298 ж.-д. полка 11 армии 09.18-05.19; комбат, ком. 298 ж.-д. полка 11 армии 05.19-09.19; пом. нач. штаба, секретарь военкома Черноярской группы войск 09.19-05.20; секретарь упр. нач. гарнизона, Баку 05.20-07.20; пом. нач. штаба 28 стр. дивизии 07.20-08.20.

В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД: секретарь активной части ОО 11 армии 08.20-06.21; нач. СОЧ Грузинской ЧК 06.21-1922; особоуполн. Закавказской ЧК 1922-10.23; уполн. 2 отд-я восточного отд. ОГПУ СССР 27.11.23-26.07.26; врид нач. 2 отд-я восточного отд. ОГПУ СССР 26.07.26-01.11.26; нач. 2 отд-я восточного отд. ОГПУ СССР 01.11.26-01.08.28; пом. нач. восточного отд. ОГПУ СССР 01.07.27-15.11.28; нач. 3 отд-я восточного отд. ОГПУ СССР 01.08.28-15.11.28; зам. управ. трестом "Орглесдрев", Москва 11.28-03.31; сотр. ГПУ УзбССР 03.31-01.08.31; пом. нач. СОУ ПП ОГПУ по Средней Азии 01.08.31-15.03.32; пред. ГПУ УзбССР 01.08.31-09.04.33; пред. ГПУ ТуркмССР 09.04.33-21.05.34; нач. УНКВД Читинской обл. 10.09.34-19.12.34; нач. Читинского опер. сектора НКВД 19.12.34-10.09.37; нач. ОО ГУГБ НКВД Забайкальского ВО 08.08.36-10.09.37; пом. нач. УНКВД Восточно-Сибирского края 08.08.36-10.09.37.

Приговорен ВКВС СССР 21.03.40 к ВМН. Расстрелян.

Не реабилитирован (на 1991).

Звание: капитан ГБ 25.12.35.

Награды: знак "Почетный работник ВЧК-ГПУ (V)" № 389 1927; орден Красного Знамени УзбССР № 502 05.11.32.

Из книги: Н.В.Петров, К.В.Скоркин
"Кто руководил НКВД. 1934-1941"
http://old.memo.ru/history/NKVD/kto/biogr/gb387.htm

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514790060
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