В Кыргызстане с нового года при рождении ребенка государство будет платить родителям "суйунчу"

09:40 01.01.2018 С 1 января 2018 года в Кыргызстане вступают в силу новые поправки в закон о государственных пособиях.



Так, с нового года граждане Кыргызстане могут получить следующие пособия: единовременное пособие при рождении каждого ребенка – "балага суйунчу" - 4 тыс. сомов; ежемесячное пособие по уходу за каждым ребенком до 3 лет – "балага жолок" - 700 сомов в месяц; ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 16 лет - "уй-булого комок" 500 сомов в месяц; ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, - социальное пособие.



Размеры государственных пособий ежегодно устанавливаются правительством исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с учетом прожиточного минимума.



В частности, "балага суйунчу" назначается в случае обращения за назначением пособия при рождении ребенка, включая ребенка, родившегося у женщины, находящейся в местах лишения свободы. При рождении двойни и более близнецов единовременное пособие "балага суйунчу" назначается на каждого ребенка.



Срок обращения за назначением единовременного пособия при рождении ребенка не должен превышать более одного года. Источник - kyrtag.kg

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