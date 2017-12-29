 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В 2017 году Узбекистан сократил экспорт хлопка на 18,6 процента
09:34 01.01.2018

Узбекистан сократил экспорт хлопка на 18,6%. Об этом 28 декабря сообщил Центральный банк республики, подводя итоги 9 месяцев 2017 года. Доля хлопка в общем объеме экспорта составила 2,7%.

Напомним, что Узбекистан последние годы постепенно снижал экспортные поставки хлопковолокна, которое ранее являлось одной из главных статей экспорта, а произведенный в 2017 году объем – 1 млн 200 тысяч тонн - решил полностью переработать самостоятельно.

В целом объем экспорта узбекских товаров и услуг вырос за первые три квартала на 25,6% и составил $10,4 млрд. Наибольший рост показали продовольственные товары (на 23,5% и доля в общем объеме экспорта - 5,7%), энергоносители и нефтепродукты (11,3% и 13,4%), черные и цветные металлы (24,8% и 6,2%), машины и оборудование (60,5% и 2,4%), услуги (10,8% и 24,9%). Кроме хлопка, снижение объема продемонстрировала химическая продукция - на 2,2% (доля 6,3%).

Объем импорта вырос на 8,4% и составил $9,6 млрд. Рост обусловлен увеличением импорта химической продукции (на 5,6% процента и доля в общем объеме импорта 17,1%), энергоносителей и нефтепродуктов (13,5% и 5,2%), машин и оборудования (1,8% и 38,7%), услуг (22,5% и 7,3%). Импорт продовольственных товаров снизился на 8,2% (доля в объеме импорта - 10,2%).

Больше всего товаров и услуг Узбекистан экспортировал в Россию (15,7% в общем объеме экспорта), Китай (14,3%), Казахстан (8,0%), Турцию (6,0%) и Афганистан (4,1%). Импортировал больше из России (20,3% в общем объеме импорта), Китая (20,9%), Республики Корея (9,2%), Казахстана (7,5%), Турции (4,8%), Германии (4,7%) и Украины (1,3%).

Тем временем, как передает Uzdaily.Uz, замминистра внешней торговли Узбекистана Сахиб Саифназаров сообщил, что в 2017 году страна подписала твердые экспортные контракты на $11 млрд в ходе встреч с руководителями и представителями более 60 государств и международных организаций. По словам чиновника, к 2022 году Узбекистан планирует довести объем экспорта до $30 млрд.

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1514788440
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