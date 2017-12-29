2018 год станет решающим в развитии Узбекистана, - Ш.Мирзиеев

08:49 01.01.2018 Новогоднее поздравление народу Узбекистана Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева

Новогоднее поздравление народу Узбекистана Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева

Уважаемые соотечественники!



Дорогие друзья!



Через несколько минут в нашей прекрасной стране наступит Новый – 2018 год.



От всей души поздравляю всех вас, наших уважаемых отцов и матерей, дорогих женщин, нашу молодежь, весь многонациональный народ Узбекистана с этим замечательным праздником.



Желаю всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия.



Мы вступили в новый этап нашего динамичного развития. В Год диалога с народом и интересов человека мы задействовали все возможности для достижения наших высоких целей.



Благодаря самоотверженному труду нашего народа уходящий год, несмотря на отдельные проблемы и трудности, стал для страны в целом успешным.



Самое важное, меняется отношение государства к гражданину. Главным жизненным принципом для нас стало служение народу.



Все это отражается в повседневной жизни людей. Растет уверенность в завтрашнем дне.



В 2017 году плодотворной была и наша внешнеполитическая деятельность. Особенно – в развивающихся на принципиально новой основе отношениях с соседними странами.



Это способствует дальнейшему укреплению в нашем регионе обстановки взаимного доверия, дружбы и сотрудничества.



Такой стратегический курс мы последовательно и активно продолжим и в 2018 году.



Пользуясь случаем, искренне поздравляю с Новым годом народы стран дальнего и ближнего зарубежья, желаю всем мира и процветания.



Дорогие соотечественники!



Мы назвали новый, 2018 год Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.



Сегодня, когда мы строим наше будущее, мы должны ориентироваться именно на эти приоритетные задачи.



Это самый правильный путь, особенно в нынешних условиях обострения конкуренции на международной арене.



В этом плане мы имеем все основания утверждать, что 2018 год станет решающим в развитии Узбекистана.



В новом году особое значение для нас, как и прежде, будут иметь дальнейшее повышение уровня и качества жизни, реальных доходов всех слоев населения.



Главной задачей для нас останется укрепление в стране атмосферы мира и стабильности, межнационального и гражданского согласия.



Мы уделим особое внимание расширению связей с нашими соотечественниками за рубежом.



Уверен, что все вместе за счет самоотверженного труда мы достигнем новых рубежей, которые определили для себя на 2018 год.



Дорогие друзья!



В эти яркие мгновения мы с новыми мечтами и надеждами вступаем в новый год.



Искренне желаю всем вам семейного счастья, успеха вашим детям и внукам!



Пусть в нашей стране всегда царит мир, благополучной будет жизнь нашего народа!



С Новым годом вас, дорогие мои! Источник - uza.uz

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