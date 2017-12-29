"Очистим страну от коррупции!", - новогоднее обращение С.Жээнбекова

08:38 01.01.2018 Пусть в каждом доме будет благополучие, гармония, спокойствие и уют – президент Кыргызстана поздравляет народ с Новым годом



Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравляет народ с Новым годом.



"Поздравляю всех вас, каждого кыргызстанца с Новым годом! Кыргызстан подошел к важному этапу своего развития. Перед нами стоят большие цели, мы скоро примем долгосрочную стратегию нашего развития.



Мы приступили к созданию чистого, справедливого общества. Человек и семья станут во главу угла всей государственной политики. Самое главное – мы решительно очистим страну от коррупции. Обеспечим единство и целостность народа.



Будем развивать международные отношения. Традиционную дружбу с нашими соседями поднимем на новый уровень.



Наш успех зависит от совместного труда и настойчивости каждого из нас. Я верю в неиссякаемую мудрость и созидательную силу нашего народа.

Дорогие друзья!



Встреча Нового года всегда дарит новые надежды и ожидания.



Пусть в каждом доме будет благополучие, гармония, спокойствие и уют. Каждый из нас будет здоров и счастлив.



Желаю, чтобы ваши светлые надежды воплотились в жизнь!". Источник - kyrtag.kg

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